Svijet bojkotira Facebook, a HDZ i SDP mu daju milijune

Brojne svjetske kompanije više se ne oglašavaju na Facebooku,a sve one Zuckerbergu okreću leđa, jer njegova društvena mreža ništa ne poduzima kako bi spriječila lažne vijesti i ekstremistički sadržaj

<p>Brojne američke kompanije prestale su plaćati svoje oglase na <strong>Facebooku</strong> tražeći od te kompanije da ukloni ekstremističke sadržaje, lažne vijesti i dezinformacije koje se dijele uz oglase na toj golemoj društvenoj mreži. </p><p><strong>Mark Zuckerberg</strong>, osnivač Facebooka, izložen je žestokim kritikama, a situacija je kulminirala u srijedu, kad je nekoliko građanskih organizacija pokrenulo kampanju <strong>“Stop Hate for Profit”</strong>, koja se nastavljala na antirasističke prosvjede, i zatražila od drugih kompanija da se priključe inicijativi. </p><p>Činjenica da Facebook manipulira političkih procesima znana je još od afere <strong>Cambridge Analytica</strong>, kad se otkrilo kako je privatna konzultantska tvrtka s “fejsa” prikupila podatke više od 87 milijuna ljudi. Koristili su ih da pomognu u predizbornoj kampanji Donalda Trumpa, nerijetko promovirajući govor mržnje koji je mobilizirao njegove glasače. </p><p>U Facebooku su svega bili svjesni, ali nisu spriječili rasističke objave, sve do pritiska javnosti, da bi tek kasnije rekli kako je Trump kršio politiku tvrtke o promoviranju mržnje. Ono što krene “na zapadu”, brzo dođe i do ostatka svijeta. Ni oglašavanje hrvatskih stranaka i političkih opcija na Facebooku nije transparentno. </p><p>Još 2016. u 24sata pisali smo o “crnim fondovima” za Facebook, o posebnim “odredima” specijaliziranim za održavanje društvenih mreža na kojima se komentira, lajka i manipulira objavama. U Hrvatskoj, dakako, postoje specijalizirane agencije koje troše novce političkih stranaka, a zapravo poreznih obveznika, kreiraju i plaćaju objave Facebooku. </p><p>Sad je moguće i da se kroz dvije opcije na Facebooku prati koliko je koja stranka utrošila na oglašavanje u zadnja tri mjeseca. Iz tih podataka vidi se da je HDZ samo za promociju svoje glavne Facebook stranice potrošio više od 187 tisuća kuna, SDP 136 tisuća kuna... </p><p>Škoro je uložio više od 84 tisuće kuna za promociju svoje osobne stranice, Andrej Plenković nešto manje, 72 tisuće, Davor Bernardić 18 tisuća. </p><p>No sigurno je da ovo nisu jedini novci koje su naše stranke proteklih mjeseci platile Facebooku pa smo tvrtku pitali koliko su novca dosad uložile hrvatske stranke za kampanju, provjeravaju li se računi s kojih dolaze uplate za političke oglase i jesu li iz Hrvatske zaprimili političke oglase neprimjerenog sadržaja. Odgovore čekamo...</p>