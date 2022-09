'Svijet neće Putinu dopustiti korištenje nuklearnog oružja'

Intervju Zelenskog za njemački BILD TV objavljen je nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik obznanio djelomičnu mobilizaciju i upozorio da će Moskva odgovoriti na "nuklearnu ucjenu" Zapada.

Prva je to takva mobilizacija u Rusiji od Drugog svjetskog rata i predstavlja najveću eskalaciju od početka ruske invazije na susjednu zemlju u veljači.

"Ne vjerujem da će on (Putin) upotrijebiti to oružje. Mislim da mu svijet neće dopustiti da upotrijebi to oružje", rekao je Zelenski, prema transkriptu koji su objavile novine.

"Sutra Putin može reći: osim Ukrajine, želimo i dio Poljske, inače ćemo koristiti nuklearno oružje. Ne možemo raditi te kompromise", dodao je.

Ukrajina je ponovno zauzela dijelove svog teritorija nakon munjevite protuofenzive posljednjih tjedana, pri čemu nanosi sve veće gubitke ruskim snagama.

Putin je donio odluku o mobilizaciji kao odgovor na ruske neuspjehe, kazao je ukrajinski predsjednik.

"On vidi da njegove jedinice jednostavno bježe", rekao je Zelenski, dodajući da Putin "želi utopiti Ukrajinu u krvi, uključujući i krv svojih vojnika".

Zelenski je također odbacio planove četiri rusko okupirane ukrajinske oblasti o održavanju referenduma 23. i 27. rujna o priključenju Rusiji.

Poručio je da je riječ o "prevari" koju većina zemalja neće priznati.

"Djelovat ćemo prema našim planovima korak po korak. Siguran sam da ćemo osloboditi naš teritorij", zaključio je.

