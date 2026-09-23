Svinje kod Bjelovara iskopale minu iz Drugog svjetskog rata!

Svinje na području Općine Nova Rača iskopale su minu iz Drugog svjetskog rata, piše tPortal. Prema informacijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, svinje su prilikom kopanja zemlje iskopale minobacačku minu.

- Na mjesto događaja izašao je policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu, koji je minu na siguran način izuzeo i pohranio u skladište ubojite opreme do njezina uništenja - rekli su iz policije.