Policajci za protueksplozijsku zaštitu su minu na siguran način izuzeli i pohranili u skladište ubojite opreme do njezina uništenja
NEVJEROJATNO
Svinje kod Bjelovara iskopale minu iz Drugog svjetskog rata!
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Svinje na području Općine Nova Rača iskopale su minu iz Drugog svjetskog rata, piše tPortal. Prema informacijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, svinje su prilikom kopanja zemlje iskopale minobacačku minu.
- Na mjesto događaja izašao je policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu, koji je minu na siguran način izuzeo i pohranio u skladište ubojite opreme do njezina uništenja - rekli su iz policije.
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