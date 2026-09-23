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NEVJEROJATNO

Svinje kod Bjelovara iskopale minu iz Drugog svjetskog rata!

Piše Veronika Miloševski,
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Svinje kod Bjelovara iskopale minu iz Drugog svjetskog rata!
Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
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Policajci za protueksplozijsku zaštitu su minu na siguran način izuzeli i pohranili u skladište ubojite opreme do njezina uništenja

Svinje na području Općine Nova Rača iskopale su minu iz Drugog svjetskog rata, piše tPortal. Prema informacijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, svinje su prilikom kopanja zemlje iskopale minobacačku minu.

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- Na mjesto događaja izašao je policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu, koji je minu na siguran način izuzeo i pohranio u skladište ubojite opreme do njezina uništenja - rekli su iz policije.

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