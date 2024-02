Svjedočanstva roditelja ubijene djece u Beogradu: 'Bila je kao anđeo, nadali smo se čudu...'

Devet mjeseci nakon masakra koji je u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu počinio 13-godišnji učenik, ubivši devet učenika škole i domara te ranivši još šest đaka, na Visokom sudu u Beogradu započelo je suđenje njegovim roditeljima i dvojici djelatnika beogradske streljane. Oca se tereti da je godinu dana prije tragedije učio sina da rukuje zračnim i vatrenim oružjem, pripadajućim streljivom te da gađa u mete i siluete ljudi. Učio ga je kako napuniti okvir streljiva, kako stajati i disati dok ciljaš metu. Sve je to činio na beogradskoj streljani, zbog čega se odgovornima smatraju i predsjednik kluba streljane te instruktor, koji su znali da maloljetnik dolazi i barata pištoljem, iako to po zakonu ne smije. Naime, otac se godinama bavi sportskim streljaštvom i imao je u svom vlasništvu više komada oružja koje kod kuće nije držao u sefu. Upitan smatra li se odgovornim za odgoj djeteta i ono što je dječak učinio, otac je rekao da se ne smatra krivim i da će aktivno iznijeti svoju obranu. Optužnicom je obuhvaćena i majka čiji su otisci prstiju pronađeni na jednoj čahuri koju je u školu ponio sin, što je dokaz da je ona znala za postojanje oružja i streljiva u sinovljevoj blizini. Supružnici su rastavljeni, imućni, umnogome disfunkcionalni roditelji koji se nisu pretjerano bavili sinom jer je on bio, smatrali su, iznimno zbrinuto, pametno i inteligentno dijete. Nisu primijetili da je sociopat i introvert.