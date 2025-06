Svjedoci iz Graza za 24sata: 'Bježali smo glavom bez obzira, a on je pucao bez prestanka'

Bio je kaos, užas. Još ne možemo doći k sebi, to je katastrofa. Zapanjeni smo i izvan sebe. Čovjek je mrtav hladan ušao u školu i pucao po ljudima, po našim prijateljima. Pa to je užas, govori nam učenik srednje škole u Grazu gdje je muškarac (21) s pištoljem i sačmaricom ubio devet ljudi, a na kraju presudio sebi u toaletu škole. Klix.ba piše kako su među poginulima dvoje podrijetlom iz BiH, iako nemaju državljanstvo. Riječ je o učenici i učeniku (17).

- Ne poznajem tog čovjeka. Nisam ga vidio, možda i jesam, više ni to ne znam. Kad su se čuli pucnjevi, nastao je kaos. Nismo na prvu bili sigurni, ali kad smo se uvjerili, nastao je stampedo. Bježali smo glavom bez obzira. Pucnjevi nisu prestajali, kao da je imao neograničenu količinu metaka. Mi smo pobjegli u obližnju trgovinu, policija je jako brzo stigla - u dahu nam govori vidno šokirani učenik.

- Vriskovi su odjekivali školom. Trči, pazi, bježi, o moj Bože, ubio ih je..., samo su od nekih koji su se mogli čuti. On je, kako su mi rekli prijatelji, govorio da će ih 'pobiti'. Kažu da je bio jako ozbiljan i hladnokrvan. Ne znam, ubio nam je prijatelje, užas, užas... - govori nam naš sugovornik.

Dodao je da se u školu može slobodno ući, da ima kamere i određene kontrole, ali kako je kraj školske godine, sve je malo opuštenije.

Podsjetimo, mladić (22), inače bivši učenik škole, ušao je u školu u utorak oko 10 sati i počeo pucati u dvije učionice. Jedna od njih nekoć je navodno bila učionica u kojoj je on sjedio tijekom nastave. Oko mjesta događaja ubrzo je nastao pravi kaos.

- Živim u blizini. Trenutačno je sve blokirano. Ništa se nije vidjelo, samo se jako čulo. Prvo su se čuli pucnjevi, nakon toga je nastala velika panika i došla je hrpa policije - rekao nam je jedan Hrvat koji živi blizu škole BORG u Grazu.

- Puno je ranjenih. Ima i teže ranjenih, od učenika i profesora, još traje drama. Svako malo dolaze helikopteri. Sad trenutačno policija pretražuje cijelu školu - rekao nam je drugi čitatelj, također Hrvat, koji radi u Grazu.

Bio je blizu bolnice i promatrao kako helikopteri dovoze ozlijeđene s mjesta događaja.

'Mislim da ću umrijeti'

- Pristup je nemoguć, tri bloka ulica su blokirali. Nekima su pružili pomoć u susjednoj zgradi, a druge voze u bolnicu. Pustili su roditelje da dođu po djecu. Od jednog prijatelja dijete ide u tu školu, javio je sad da je dobro - rekao je šokirani čitatelj.

Majka djeteta koje je preživjelo pucnjavu prepričala je za Sky News uznemirujući sinov telefonski poziv.

- Sin me nazvao da mi kaže da je u školi, da pucaju i da misli da će umrijeti. Tek sam sad, dva sata kasnije, saznala da je živ - rekla je žena.

Austrijski mediji pišu kako je napadač oružje legalno posjedovao.

- U gimnaziji u Dreischuetzengasse ubijeno je deset ljudi, uglavnom djece. Među mrtvima je i jedna odrasla osoba, kao i počinitelj kojega se sumnjiči za pokolj - rekla je Elke Kahr, gradonačelnica Graza.

Prema informaciji policije, počinitelj je djelovao sam. Pripadnici specijalne policije Cobra u međuvremenu su se povukli s mjesta događaja u blizini glavnog željezničkog kolodvora u Grazu. Za sada nije poznato što ga je motiviralo na takav zločin.

Nakon prvih dojava o pucnjavi policija je izdala upozorenje građanima da izbjegavaju to područje i strogo se pridržavaju uputa hitnih službi. Ispred dvorane ASKÖ u Graz-Eggenbergu, gdje je uspostavljen centar za hitne intervencije, potresne scene. Šokirani roditelji učenika ridaju dok ih tješe članovi timova za krizne intervencije.

Na društvenim mrežama pojavile su se i videosnimke iz same škole. Na jednom se čuju pucnjevi, a druga prikazuje učenike dok ih specijalci evakuiraju. Scene su i više nego potresne.

Nakon što je policija ubrzo nakon podneva proglasila situaciju sigurnom, prve učenike prevezli su iz područja oko BORG-a autobusima gradskog prijevoznika. Bili su zaštićeni od javnosti koliko je to bilo moguće, prenosi Kleinen Zeitung.

Bilo je i gotovo 30 ozlijeđenih. Prevezli su ih u nekoliko bolnica u Grazu i okolici, gdje su se krizni timovi sastali u podne.

Dok su specijalne snage napuštale mjesto događaja, na dužnosti je ostao Crveni križ sa 160 djelatnika, uključujući bolničare, liječnike hitne pomoći i 30 članova tima za krizne intervencije. Aktivirali su poseban državni plan za hitne slučajeve kako bi se zbrinuli brojni ozlijeđeni.

Hrvatski veleposlanik u Austriji poručio je kako trenutačno ne može potvrditi informacije o poginulima i da još nije poznato ima li među stradalima hrvatskih državljana.

U jednoj od Facebook grupa koja okuplja Hrvate u Grazu, "Ekipa u Grazu", članovi grupe odmah su počeli nuditi pomoć ozlijeđenoj djeci i roditeljima. Od besplatne psihološke pomoći za tinejdžere i roditelje, poziva za darivanje krvi za stradale do ponuda besplatnog čišćenja. Nema tko nije potresen i šokiran ovim događajima.

Šokirana je i austrijska javnost.

- Ovo je najgora pucnjava u nekoj školi u poslijeratnoj povijesti Austrije - rekla je Julia Ebner, stručnjakinja za ekstremizam iz Instituta za strateški dijalog.

Takve je pucnjave nazvala rijetkima u usporedbi s nekim drugim zemljama, posebno Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema Small Arms Survey, neovisnom istraživačkom projektu, austrijski državljani su među najnaoružanijim civilima u Europi s 30 komada vatrenog oružja na 100 ljudi.

Zabranjene su strojnice i puške pumperice, a revolveri, pištolji i poluautomatsko oružje dopušteni su uz službeno odobrenje. Puške i sačmarice dopuštene su uz dozvolu za posjedovanje vatrenog oružja, važeće lovačke dozvole ili za članove tradicionalnih streljačkih klubova.

Kao i nakon tragedije u zagrebačkoj školi u Prečkom, ovaj strašni događaj otvorio je raspravu o sigurnosti u školama.

Škole nemaju zaštitara

- Škole ovdje nemaju zaštitare, a većina ih je otvorena. No to ovisi od škole do škole. Sad će se to, naravno, mijenjati. Političari govore upravo o tome. Pogotovo što je škola blizu glavnog kolodvora - govori naš sugovornik iz Graza.

Austrijski kancelar Christian Stocker rekao je da će proglasiti tri dana žalosti.

- Danas je mračan dan u povijesti naše zemlje. Ovo je nacionalna tragedija. Nema riječi kojima bismo izrazili našu tugu - rekao je Stocker.