Svjedoci tragedije: 'Uspinjača se raspala kao da je od kartona, udarila je brutalnom silom'

Lisabon je u srijedu kasno poslijepodne potresla tragedija kada je kultna uspinjača Gloria iskliznula iz tračnica i srušila se velikom silinom. Prema službenim podacima, u tragičnoj nesreći je poginulo 15 ljudi, a 18 je ozlijeđeno, među njima petero teško. Vlada je odmah proglasila dan nacionalne žalosti, a gradsko vijeće Lisabona obustavilo je rad uspinjača do završetka inspekcije.

Očevici govore o scenama panike i užasa. Teresa d'Avó, koja se zatekla na Avenidi da Liberdade, u razgovoru za SIC Notícias opisala je trenutak kada je uspinjača izgubila kontrolu.

- Vidjela sam kako juri nizbrdo, kao da nema nikakve kočnice. Udarilo je u zgradu brutalnom silom i raspalo se poput kartonske kutije. Nešto zastrašujuće - rekla je. Dodala je da su prolaznici „počeli trčati prema sredini avenije u strahu da će se vozilo survati na cestu i udariti u automobile“.

Foto: PEDRO ROCHA

Prema najnovijim informacijama, među poginulima je i kočničar koji je upravljao kabinom. Teško stradale tri žene prevezene su u bolnicu São Francisco Xavier, gdje se liječnici bore s višestrukim prijelomima. Osam ozlijeđenih primljeno je u bolnicu Santa Maria, a jedna osoba nalazi se u kritičnom stanju. Među lakše ozlijeđenima je trogodišnje dijete koje je stabilno, dok je njegova trudna majka prebačena u rodilište MAC. Jedna od ozlijeđenih putnica je i državljanka Južne Koreje.

Nacionalni institut za pravnu medicinu rasporedio je timove iz Porta i Coimbre u Lisabon kako bi se obdukcije obavile do četvrtka ujutro.

- Radit ćemo cijelu noć kako bismo identificirali sve žrtve - priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.

Dok se čeka nalaz pravosudne policije i Državnog odvjetništva, predsjednik uprave Carrisa Pedro de Brito Bogas tvrdi da su poštovali protokol održavanja. No, gradske vlasti nisu htjele ništa prepustiti slučaju te su obustavile ostale uspinjače.

Na mjesto nesreće brzo su stigle ekipe hitne pomoći, a lisabonski gradonačelnik Carlos Moedas posjetio je ozlijeđene u bolnici.

- Grad tuguje s obiteljima žrtava, ali i stoji uz sve koji se bore za život - poručio je. Izrazi sućuti stižu i od europskih čelnika. Potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas istaknula kako je „duboko razočarana tragedijom“.

Nesreća je odjeknula diljem svijeta, a Lisabon je zavijen u crno, ulice su zatvorene, stanovnici ostavljaju cvijeće na mjestu nesreće.