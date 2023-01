Svjedočili brutalnom napadu u Virovitici: 'Držala je nož u ruci u hodniku, sve je bilo puno krvi'

Čuli smo neku galamu na hodniku i sin i ja pomislili da s radi o djeci. Potom su uslijedili panični pozivi 'upomoć', 'ubit će me'. Sin (37) je izašao na hodnik i vidio da dr. Koić leži ispred vrata i ženu pokraj nje koja je držala nož. Kad se sin približio, ona je spustila ruku s nožem niz tijelo. Napadačica je bila sva rastrojena i izvan sebe. Sve je bilo puno krvi. Došla je do naših vrata jer smo u istom hodniku i počela se rukama udarati po glavi i vikati "što sam napravila". To je trajalo par minuta. U međuvremenu je došao i susjed i onda smo zvali policiju i hitnu koja je nesretnu doktoricu prevezla u bolnicu. Napadačica se nije smirivala, a onda su je policajci vezali i odveli. Tu žene nisam nikada ranije vidjela. Rekla nam je to 55-godišnja stanarka zgrade koja se nalazi u susjedstvu virovitičke Opće bolnice.