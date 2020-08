Svjedok nesreće: 'Cisterna se prevrnula zbog teretnjaka kojeg je zaustavio policijski presretač'

Baš u isto vrijeme vidio sam presretača i teretnjak kako usporava na cesti. Cisterna je vozila iza teretnjaka i tada također krenula usporavati. Čuo se zvuk nalik škripi, krš i lom, ispričao nam je svjedok

<p>Vozač (28) cisterne je i dalje u kritičnom stanju nakon što je teško ozlijeđen u ponedjeljak u prevrtanju cisterne na autocesti Rijeka - Zagreb, nadomak benzinske postaje Petrol na Cerniku. </p><p>- Stanje je i dalje nepromijenjeno, pacijent je i dalje na respiratoru i u životnoj opasnosti - doznajemo iz KBC-a Rijeka.</p><p>Iz PU primorsko-goranske kažu kako i dalje provode istragu te pozivaju sve očevide da se jave. Kako su ranije izvijestili, u trenutku nesreće je na navedenoj dionici presretač postupao nad vozačem drugog teretnog vozila. No, iako tvrde kako taj događaj nema veze s nesrećom, svjedok s kojim smo razgovarali tvrdi kako je upravo to razlog zbog kojeg je mladi vozač cisterne izgubio nadzor nad vozilom. </p><p>Naime, tvrdi svjedok, on je pokušavao izbjeći sudar s teretnim vozilom i skrenuo je u lijevo. Pritom je probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se. </p><p>- Baš u isto vrijeme vidio sam presretača i teretnjak kako usporava na cesti. Cisterna je vozila iza teretnjaka i tada također krenula usporavati. Čuo se zvuk nalik škripi, krš i lom. Izgledalo je kao da je vozač cisterne pokušao izbjeći sudar u stražnji dio teretnjaka pri čemu se zanio u lijevo i onda je uslijedio taj udarac u odbojnik i prevrtanje. Nemam sumnje da je do nesreće došlo upravo zbog zaustavljanja teretnjaka na ravnom dijelu autoceste. Nakon nesreće teretnjak je još neko vrijeme stajao parkiran u desnoj traci, a onda su ga makli. Sreća pa u tom trenu nije bilo prometa iz suprotnog smjera ili nedaj bože kakav autobus - kaže anonimni svjedok.</p><p>Strašna nesreća prestrašila je i djelatnike obližnje benzinske postaje, koji su se bojali da iz cisterne od 40 tona ne isteče nafta te ne dođe do zapaljenja i eksplozije.</p><p>- Vatrogasci i sve nadležne službe stigle su vrlo brzo. Kasnije smo doznali da je dio goriva iscurio iz rezervoara kamiona, ali nafta iz cisterne srećom nije - kažu iz BP Petrol, udaljene tek 30- tak metara od mjesta nesreće.</p><p>Tijekom jučerašnjeg dana mnogobrijna istražna ekipa na mjestu nesreće provela je nekoliko sati, a danas su tamo djelatnici autoceta, koji saniraju štetu na autocesti.</p>