Obavijesti

News

Komentari 0
LOKVA ROGOZNICA

Svjedok strašnog požara: 'To je namjerno. Tamo nema kuća'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Svjedok strašnog požara: 'To je namjerno. Tamo nema kuća'
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jak vjetar otežava gašenje i brzo širi vatru, a kanaderi tijekom noći ne mogu sudjelovati u intervenciji

Vlasnik kafića 'Morska Vila' iznad kojeg je buknuo požar u Lokvi Rogoznici Goran Lović, opisao je za Jutarnji list kako je planuo požar.

 - Sve je u sekundi planulo. Samo se odjednom sve dogodilo, bio je otvoreni plamen u dijelu gdje je šuma i nema kuća. To je namjerno, jer kako bi inače počelo gorjeti samo od sebe u šumi. Išao sam na Hajduka kad je moja žena koja je to sve vidjela javila da gori iznad kafića u 20 i 23, pa smo se hitno vratili u Lokvu - rekao je Lović.

POŽAR U DALMACIJI Tucaković: 'Ujutro idu četiri kanadera. Možda dignemo i vojsku. Noć će biti neizvjesna'
Tucaković: 'Ujutro idu četiri kanadera. Možda dignemo i vojsku. Noć će biti neizvjesna'

Podsjećamo, požar je izbio oko 20:21 u Lokvi Rogoznici uz magistralu. Situacija na požarištu i dalje je ozbiljna. Jak vjetar otežava gašenje i brzo širi vatru, a kanaderi tijekom noći ne mogu sudjelovati u intervenciji. Na terenu su brojne vatrogasne snage, a pojačanje dolazi iz raznih krajeva Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oporba proziva Vladu zbog smeća. Orešković: Provjerava li SOA što se šuška među ljudima
IZ MINUTE U MINUTU

Oporba proziva Vladu zbog smeća. Orešković: Provjerava li SOA što se šuška među ljudima

Ilegalno odlaganje otpada danas je u središtu niza političkih konferencija za medije koje se održavaju u više hrvatskih gradova, od Benkovca i Gospića do Varaždina, Splita i Karlovca.
VIDEO: PAKAO KOD OMIŠA Ljude evakuiraju, ceste su blokirane! Spominje se i dizanje vojske
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO: PAKAO KOD OMIŠA Ljude evakuiraju, ceste su blokirane! Spominje se i dizanje vojske

Vatru smo vidjeli s balkona i prvo smo mislili da netko pali granje, ali jako brzo se počelo širiti, govori nam naša čitateljica
I dalje traje potraga za nestalim Portugalcem. Pilot opisao tijek potrage: 'Struje su turbulentne'
DRAMATIČNA POTRAGA

I dalje traje potraga za nestalim Portugalcem. Pilot opisao tijek potrage: 'Struje su turbulentne'

Četvero Portugalaca nestalo je u Velebitskom kanalu. Pronašli su ženu i muškarca, bili su iscrpljeni i pothlađeni. Jednog muškarca još traže, a pronašli su tijelo drugog...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026