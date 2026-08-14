Svjedok strašnog požara: 'To je namjerno. Tamo nema kuća'

Vlasnik kafića 'Morska Vila' iznad kojeg je buknuo požar u Lokvi Rogoznici Goran Lović, opisao je za Jutarnji list kako je planuo požar.

- Sve je u sekundi planulo. Samo se odjednom sve dogodilo, bio je otvoreni plamen u dijelu gdje je šuma i nema kuća. To je namjerno, jer kako bi inače počelo gorjeti samo od sebe u šumi. Išao sam na Hajduka kad je moja žena koja je to sve vidjela javila da gori iznad kafića u 20 i 23, pa smo se hitno vratili u Lokvu - rekao je Lović.

Podsjećamo, požar je izbio oko 20:21 u Lokvi Rogoznici uz magistralu. Situacija na požarištu i dalje je ozbiljna. Jak vjetar otežava gašenje i brzo širi vatru, a kanaderi tijekom noći ne mogu sudjelovati u intervenciji. Na terenu su brojne vatrogasne snage, a pojačanje dolazi iz raznih krajeva Hrvatske.