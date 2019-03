'Svjetlo pokreće ljude, zato svi dođite u Austriju na Klanglicht'

Riječ je o projektu koji povezuje Austriju i Hrvatsku, a bitno nam je zajedništvo i brisanje granica koje nam ovaj projekt pruža, rekla je Nataša Kapetanović, članica uprave Grawe osiguranja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Grawe sponzorira Klanglicht, najveći svjetlosni i zvučni festival u Austriji, koji će ove godine početi točno na Uskrs, 21. travnja, a trajat će do 23. travnja. Ovogodišnji program obuhvaća 19 lokacija u gradu.

Foto: Schmerda Karin

Festival su jučer u Zagrebu predstavili Bernhard Rinner, inicijator Klanglichta, i Birgit Lill, direktorica festivala. Istaknuli su da svjetlo pokreće ljude te pozvali sve zainteresirane da dođu u Graz i upoznaju ga na najbolji mogući način - a to je preko svjetla i zvuka.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Klanglicht je projekt u kojem surađujemo s mnogim kazalištima budući da su i svjetlo i zvuk kazališni elementi. Važan nam je rad s umjetnicima, austrijskim i međunarodnim, koji će svoje instalacije imati na fasadama zgrada i vodenim površinama - otkrila je Lill. Jednu od instalacija predstavit će i hrvatski umjetnik te arhitekt Krešimir Rogina.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Na austrijskom festivalu izlagao sam i zadnje dvije godine i veseli me što sam opet njihov gost. Pripremio sam latice, prostornu kompoziciju koja će biti osvijetljena plavim, bijelim i zlatnim svjetlom. To je što se tiče svjetla, a što se tiče zvuka, moći ćete čuti skladbu ‘Potopljene katedrale’ Claudea Debussyja - rekao je Rogina. S festivalom su počeli 2015. godine i bio je to mali festival.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ubrzo smo shvatili kako je puno ljudi zainteresirano za ovaj novi način spajanja svjetla i zvuka. Napravili smo ga i drugi put, a posjetilo ga je 8000 ljudi. Prošle je godine 50.000 ljudi tijekom festivala koračalo Grazom - rekao je Bernhard Rinner i dodao da ove godine očekuje 100.000 posjetitelja. I Zagreb je prošli tjedan imao svoj festival svjetla, i to na mnogim mjestima u povijesnoj gradskoj jezgri.