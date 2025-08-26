Obavijesti

REAKCIJA NA TRUMPOVU ODLUKU

Svjetska poštanska unija: 25 država obustavilo pošiljke u SAD. Oglasila se Hrvatska pošta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Canva/ilustracija

Ranije je i niz europskih poštanskih operatera, među kojima i njemački DHL, također najavili da će privremeno obustaviti većinu isporuka u SAD.

Agencija UN-a odgovorna za poštanski sektor u utorak je objavila da je 25 njezinih država članica obustavilo pošiljke robe u Sjedinjene Države u kontekstu neizvjesnosti nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa obustavila bescarinski "de minimis" tretman za robu koja se u poštanskim pošiljkama šalje u SAD, što stupa na snagu 29. kolovoza.

Svjetska poštanska unija (UPU), agencija sa sjedištem u Švicarskoj koja promiče suradnju između poštanskih službi svojih 192 zemalja članica, objavila je da je svoju zabrinutost zbog poremećaja prenijela u pismu američkom državnom tajniku Marcu Rubiju 25. kolovoza 2025. godine.

UNUTARPOLITIČKI OBRAČUN U BiH se svađaju oko toga treba li Donaldu Trumpu dati Nobelovu nagradu za mir
U BiH se svađaju oko toga treba li Donaldu Trumpu dati Nobelovu nagradu za mir

Nisu naveli o kojim je zemljama riječ, iako su Australija, Norveška i Švicarska te druge zemlje, uključujući Hrvatsku, već javno najavile obustave.  Ta vijest uslijedila je nakon što je Trumpova administracija prošli mjesec izjavila da će obustaviti globalno izuzeće "de minimis", koje također omogućava minimalnu papirologiju za međunarodne pošiljke u vrijednosti manjoj od 800 dolara, a obustava će stupiti na snagu 29. kolovoza.

Podsjetimo, iz Hrvatske pošte su u petak objavili da od danas, 26. kolovoza obustavljaju prijam svih pošiljaka za SAD koje sadrže komercijalnu robu, bez obzira na vrijednost, dok je omogućen prijam isključivo pošiljaka koje sadrže pisano priopćenje i "poklone“ koje privatne osobe šalju privatnim osobama u SAD, do ukupne vrijednosti od 100 američkih dolara.

'moraju nam dati' Trump zaprijetio Kini carinom od 200 posto ako ne bude isporučivala magnete u SAD
Trump zaprijetio Kini carinom od 200 posto ako ne bude isporučivala magnete u SAD

I poštanski operateri u Bosni i Hercegovini, uključujući "BH Poštu" i "Pošte Srpske"“, obavijestili su svoje korisnike da privremeno obustavljaju prijem svih pošiljki za primatelje u SAD-u.  Ranije je i niz europskih poštanskih operatera, među kojima i njemački DHL, također najavili da će privremeno obustaviti većinu isporuka u SAD.

