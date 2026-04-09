DOGOVOR SAD-A I IRANA

SVJETSKA TRŽIŠTA: Wall Street skočio više od 2,5 posto

Piše HINA,
Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi skočili više od 2,5 posto jer je ulagače ohrabrio dogovor SAD-a i Irana o dvotjednom primirju i otvaranju Hormuškog tjesnaca, što bi trebalo stabilizirati cijene nafte

Dow Jones indeks skočio je 2,85 posto, na 47.909 bodova, dok je S&P 500 porastao 2,51 posto, na 6.782 boda, a Nasdaq 2,80 posto, na 22.634 boda. Ulagače je ohrabrio dogovor SAD-a i Irana o primirju, postignut samo koji sat prije isteka roka koji je zadao predsjednik SAD-a Donald Trump. Zahvaljujući tome, Iran je izbjegao žestoke napade, koje je Trump najavljivao, a zauzvrat obećao da će tijekom primirja omogućiti siguran prolaz tankera kroz Horumuški tjesnac, ključan za izvoz nafte s Bliskog istoka.

To je izazvalo oštar, dvoznamenkasti pad cijena nafte, pri čemu su zaronile ispod razine od 100 dolara po barelu.

Posljednjih su tjedana povišene cijene nafte negativno utjecale na svjetske burze jer su se ulagači plašili da će to izazvati rast inflacije, što bi dovelo do povećanja kamata središnjih banaka i usporavanja rasta gospodarstava.

Hormuški tjesnac trebao bi biti otvoren u četvrtak ili petak, kada bi u Islamabadu predstavnici SAD-a i Irana trebali započeti pregovore o trajnom mirovnom sporazumu.

EUFORIJA NA TRŽIŠTIMA Ulagače ohrabrilo primirje SAD-a i Irana: Europske burze su 'skočile' za više od 3,5 posto
„Zahvaljujući primirju, ulagači su odahnuli, pa su cijene dionica snažno skočile. Situacija bi bila puno gora da nije dogovoreno primirje. Doduše, preostaje još puno posla, pa se situacija može ponovno pogoršati, no zasad je tržište odahnulo”, objašnjava Mike Dickson, direktor u tvrtki Horizon Investments.

Cijene dionica porasle su jučer u svim sektorima, a najviše u turističkom i zrakoplovnom, koji su bili najviše pogođeni od kada je 28. veljače započeo rat SAD-a i Izraela protiv Irana.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer snažno porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,51 posto, na 10.608 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 5,06 posto, na 24.080 bodova, a pariški CAC 4,49 posto, na 8.263 boda.

Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'
PRIMIRJE NA STAKLENIM NOGAMA

Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'

SAD i Iran pristali su na dvotjedno primirje, tijekom kojeg će pregovarati. Stručnjaci: Nije gotovo, Izrael neće odustati od rata
Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami
Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac
PAVLEK JE U KAZAHSTANU?!

Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac

Na popisu su i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, direktor ureda olimpijskog programa HO-a Damir Šegota i njegov sin, kao i Gordan Previšić, šef Skijališta Sljeme. Previšić negira primanje novca iz HSS-a.

