Svjetski dan borbe protiv raka: Godišnje umre 13.000 Hrvata

Udruga Pogled iz novog kuta - P.I.N.K. life obilježila je u subotu na zagrebačkome Cvjetnom trgu Svjetski dan borbe protiv raka s ciljem podizanja svijesti o oboljenjima od raka, njihovoj prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju.

"Cilj današnje akcije je promoviranje zdravog načina života. Danas dijelimo građanima letke o zdravom načinu života zato što želimo ukazati na to kako mi sami i u obitelji možemo napraviti puno da poboljšamo zdravlje odnosno da ne dođe do bolesti. Moramo poći od sebe, a to znači izbjegavati pušenje, alkohol, poticati zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost, a zdravstveni sustav bi se trebao zabrinuti nad smrtnošću od raka", rekla je Nives Moric.

Maligne bolesti u Hrvatskoj su drugi najčešći uzrok smrti. Zbog visoke učestalosti malignih oboljenja, kao i visoke stope smrtnosti oboljelih, rak je prozvan epidemijom modernog doba. Oko 20 tisuća novooboljelih od raka registrira se u Hrvatskoj svake godine, a oko 13 tisuća oboljelih umre.

"Mislim da u zdravstvenom sustavu nije toliko stvar novca nego organizacije i pristupa, od psihološke pomoći kad osoba sazna za dijagnozu, što je na vrlo niskim granama pa tu udruge zamjenjuju ulogu sustava, do 'natezanja' s terminima pregleda. Trebalo bi ubrzati protokole liječenja", smatra Moric.

Ističe kako o raku treba govoriti što češće i upozoravati građane da primarnom prevencijom sami mogu pridonijeti sprečavanju početka bolesti. Članovi Udruge dijelili su građanima edukativne letke i informirali građane o važnosti prevencije malignih bolesti putem postojećih nacionalnih programa ranog otkrivanja raka, a u tome će joj pomoći i brojne osobe iz javnog života.