Svjetski dan školskog mlijeka na Zlata vrijednoj farmi PA-VITA

Hrvatska mljekarska udruga, u suorganizaciji s Gradom Zagrebom i uz podršku Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te mljekara Dukat, Vindija i Belje, na farmi mliječnih krava PA-VITA obitelji Maje i Kristijana Pandeka u Rugvici obilježila 21. svjetski dan školskog mlijeka

<p>Svjetski dan školskog mlijeka u svijetu se tradicionalno obilježava posljednje srijede u rujnu, a svrha je skrenuti pozornost javnosti na potrebu uvođenja mliječnog obroka u školske jelovnike. Prvi Svjetski dan školskog mlijeka obilježen je u rujnu 2000., postavši godišnja manifestacija koja se obilježava u brojnim zemljama diljem svijeta. Njegovo obilježavanje započela je Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO. Obilježavanje Svjetskog dana školskog dana mlijeka služi nam za postavljanje čvrstih temelja za zdrav i kvalitetan razvoj naše djece, da ih ohrabrimo i potaknemo na konzumaciju mlijeka i drugih zdravih mliječnih proizvoda i na taj im način omogućimo bolje praćenje nastave, veću koncentraciju i svježinu koja im je potrebna za obavljanje svakodnevnih obveza, ali i za sport i igru. Danas, kada živimo u svijetu brze i nezdrave prehrane, mlijeko i mliječni proizvodi mogu biti i odlično oruđe u borbi protiv pretilosti koja se sve češće javlja i kod djece školske dobi.</p><h2>Slikovnica "Sirolandija"</h2><p>Ove godine u povodu <strong>Svjetskog dana školskog mlijeka 30. rujna </strong>svim učenicima I. razreda osnovnih škola Grada Zagreba podijeljena je prva hrvatska slikovnica o siru "<strong>SIROLANDIJA</strong>", autorice <strong>doc.dr.sc. Marijane Blažić </strong>iz Veleučilišta u Karlovcu, a predstavljen je i najnoviji broj časopisa "<strong>Mlijeko i ja</strong>", u izdanju <strong>Hrvatske mljekarske udruge</strong>, koji objektivno i stručno informira o svim prednostima svakodnevne konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda.</p><p>"<em>Posljednje srijede u rujnu obilježavamo Svjetski dan školskog mlijeka, upozoravajući na potrebu konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda naših najmlađih. Ovo je već 21. godina otkako obilježavamo ovaj dan, a ove godine zbog epidemioloških mjera nismo na zagrebačkom Bundeku s našim predškolcima i osnovnoškolcima, ali smo im pripremili ovu lijepu slikovnicu koja će danas na školskim klupama dočekati svih gotovo 7900 učenika prvih razreda Grada Zagreba, uz suglasnost, odnosno pozitivno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje</em>", istaknula je u svom obraćanju <strong>mr.sc. Katarina Milković </strong>iz Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba.</p><h2>PA-VITA - farma za budućnost</h2><p>Poljoprivredno gospodarstvo<strong> PA-VITA </strong>vode mladi i uspješni poljoprivrednici <strong>Kristijan Pandek</strong>, diplomirani inženjer agronomije stočarskog usmjerenja, i njegova supruga Maja, diplomirana ekonomistica. Dakako, cijeloj priči uspješne mlade obitelji pridonose i najmlađi članovi gospodarstva - jedanaestogodišnja kći Bela i osmogodišnji sin Marko. Kristijan je svoje znanje stečeno na Agronomskom fakultetu u Zagrebu uspješno pretočio u praksu, ali sve je bilo lakše uz podršku obitelji. "<em>Izgradnja moderne farme muznih krava bila je moja želja od najranijih studentskih dana. Dolaskom na fakultet znao sam čime se u životu želim baviti, a ljubav prema poljoprivredi naslijedio sam od baka i djedova</em>", prisjeća se svojih početaka Kristijan. Znao je pritom da je uz trud, volju i puno odricanja u životu za proizvodnju od koje će živjeti cijela obitelj potrebno osigurano temeljni resurs za proizvodnju - poljoprivredno zemljište. "<em>Obrađujemo 95 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je manji dio u vlasništvu dok je ostatak u koncesiji na 35 godina. Zasad je to dovoljno za pokrivanje potreba za 135 muznih krava simentalske pasmine i još toliko rasplodnog pomlatka. Prošle smo godine Dukatu isporučili 932.439 kg mlijeka, a nadamo se i dalje uspješnoj suradnji s mljekarom, čiji nas stručnjaci kontinuirano prate i svojim savjetima unapređuju naše poslovanje</em>".</p><h2>Poruka potrošačima</h2><p>"<em>Siguran sam da hrvatski potrošači zapravo uvažavaju i cijene domaće hrvatske proizvode, ali možda bismo svi zajedno trebali raditi na dodatoj edukaciji i povjerenju. Mogu odgovorno potvrditi činjenicu da hrvatski proizvođači proizvode kvalitetno mlijeko i da naše mljekare od te najbolje sirovine proizvode izvrsne mliječne proizvode, koji su svojom kvalitetom daleko iznad onih iz uvoza koje vidimo na policama u trgovinama, a sve se to može potkrijepiti i podacima istraživanja. Rekao bih kako kupujući domaći hrvatski proizvod potrošač dobiva najkvalitetniji proizvod, a istovremeno pomaže opstanku hrvatskog seljaka ali i sebi, jer će se kroz to mlijeko platiti porez, doći će do otvaranja novih radnim mjesta... Tako je moja obitelj oduvijek razmišljala, a volio bih kada bismo svi tako razmišljali na razini cijele države jer bismo tako, siguran sam, riješili mnoge probleme</em>", zaključuje Pandek, mlad i uspješan proizvođač mlijeka nadomak hrvatske metropole.</p>