Svjetski turizam raste sporije od očekivanog: Optimizam za ljeto

Oko 307 milijuna turista proputovalo je svijetom u prvom tromjesečju 2026. godine, no budući da je stopa od 2 posto rasta manja od predviđanja zbog ratnih sukoba i ekonomskih nestabilnosti, na ljetnu sezonu gleda se s "opreznim optimizmom", izvijestili su u srijedu iz svjetske turističke organizacije UN Tourism. Novi podaci UN Tourisma pokazuju da je 2026. krenula dobro i u skladu s predviđanjima, no u ožujku su poremećaji uslijed krize na Bliskom istoku utjecali na manju turističku potražnju i rast slabiji od očekivanja, posebice u toj regiji, ali i općenito u Aziji. - Očekuje se da će zbog sukoba na Bliskom istoku rast međunarodnih turističkih dolazaka u svijetu biti za 1 do 2 postotna boda ispod početne prognoze UN Tourisma za 2026. od 3 do 4 posto rasta.

- Osim poremećaja u letovima prema, iz i unutar Bliskog istoka te utjecaja na povjerenje putnika, nagli porast cijena nafte i nestašica mlaznog goriva na nekim tržištima povećavaju cijene zračnih karata i smanjuju kapacitet letova i u drugim regijama. Skuplja putovanja, u kombinaciji s neizvjesnošću oko zračne povezanosti, mogla bi preusmjeriti potražnju prema bližim turističkim odredištima, a istovremeno utjecati i na ukupnu potražnju za putovanjima - komentiraju situaciju iz te organizacije.

I glavna tajnica UN Tourisma Shaikha Al Nuwais ističe da sukob na Bliskom istoku remeti obrasce putovanja i izvan te regije, te da putnike, tvrtke i odredišta uz to pritišće i rastuća inflacija. No, porast od 2 posto u prvom tromjesečju 2026. ipak pokazuje ​​otpornost međunarodnog turizma.

Europa i Afrika s najboljim rezultatima u prvom tromjesečju.

Novi podaci svjetskog barometra UN Tourisma upućuju da su, u promatranom razdoblju, Europa i Afrika nastavile s najboljim rezultatima u međunarodnim dolascima turista.

U Europu je došlo 130 milijuna turista ili 4 posto više nego u prvom tromjesečju 2025. godini. Jednaki rast imale su i južno-mediteranska i sjeverna Europa, dok je rast u srednjoistočnoj Europi bio 6 posto, što se dijelom objašnjava i koristima od preusmjeravanja turističkih tokova zbog sukoba na Bliskom istoku.

Za Afriku ne iznose apsolutnu brojku međunarodnih turističkih dolazaka, ali navode da su u prva tri mjeseca 2026. ukupno porasli također 4 posto.

Azija i Pacifik imali su 3 posto više međunarodnih turista. Pritom su u ožujku ove regije manje rasle zbog poremećaja u bliskoistočnim zračnim lukama koji je utjecao na pad turističkog prometa u južnoj Aziji od čak 27 posto.

Na Bliskom istoku dolasci stranih turista su pali za 14 posto u prvom tromjesečju, a nekoliko odredišta u Perzijskom zaljevu zbog sukoba je zabilježilo i znatno veći pad. Stoga su međunarodni dolasci turista u Aziju i dalje 11 posto ispod vrijednosti prije pandemije.

Amerike su zabilježile ukupno 2 posto više međunarodnih dolazaka u prvom tromjesečju 2026., sa snažnim rastom u srednjoj Americi, od 18 posto, te padom u južnoj Americi od 1 posto.

S druge strane, neke svjetske destinacije izvijestile su o jačem rastu dolazaka turista, poput Paragvaja i Novog Zelanda sa stopom iznad 45 posto, te Mongolije, Palaua i Uzbekistana koji su rasli iznad 35 posto.

Što se tiče prihoda od turista, nekoliko zemalja prijavilo je i dvoznamenkasti rast u promatranom razdoblju, među kojima su Pakistan (60 posto), Republika Koreja (40 posto), Maroko (24 posto) te Brazil (12 posto).

Kriza na Bliskom istoku i rastući troškovi putovanja glavne brige i razlog opreznog optimizma

Više od 300 svjetskih stručnjaka koje je okupio UN Tourism, ocijenilo je da će na svjetski turizam u nastavku 2026. negativno utjecati tri glavna izazova - sukob na Bliskom istoku, visoki troškovi prijevoza i smještaja te drugi ekonomski problemi. Stoga su očekivano "oprezno optimistični za nadolazeću ljetnu sezonu sjeverne hemisfere".

Oko 39 posto njih očekuje bolje turističke rezultate za ovo ljeto, dok ih 31 posto ocjenjuje da će ljetna sezona biti lošija nego lani. Rezultati će najviše ovisiti o opsegu i trajanju sukoba, a posljedično i o poremećajima letova, smanjenju zračnih kapaciteta, porastima cijena nafte i potencijalnoj nestašici mlaznog goriva, što sve utječe na troškove putovanja, rezervacije i povjerenje potrošača.

"U tom kontekstu očekuje se da će turisti i dalje tražiti vrijednost za novac, ali bi se mogli odlučiti i za odredišta bliže domu. U Americi, odnosno Kanadi, SAD-u i Meksiko koristi bi moglo biti od domaćinstva Svjetskog prvenstva u nogometu u lipnju i srpnju", poručuju iz UN Tourisma.