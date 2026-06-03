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SUKOBI I INFLACIJA

Svjetski turizam raste sporije od očekivanog: Optimizam za ljeto

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Svjetski turizam raste sporije od očekivanog: Optimizam za ljeto
Turisti u trajektnoj luci u Splitu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

UN Tourism objavio da je u prvom tromjesečju putovalo 307 milijuna ljudi, ali sukobi, inflacija i skupi letovi usporavaju rast i mijenjaju turističke tokove diljem svijeta

Oko 307 milijuna turista proputovalo je svijetom u prvom tromjesečju 2026. godine, no budući da je stopa od 2 posto rasta manja od predviđanja zbog ratnih sukoba i ekonomskih nestabilnosti, na ljetnu sezonu gleda se s "opreznim optimizmom", izvijestili su u srijedu iz svjetske turističke organizacije UN Tourism. Novi podaci UN Tourisma pokazuju da je 2026. krenula dobro i u skladu s predviđanjima, no u ožujku su poremećaji uslijed krize na Bliskom istoku utjecali na manju turističku potražnju i rast slabiji od očekivanja, posebice u toj regiji, ali i općenito u Aziji. - Očekuje se da će zbog sukoba na Bliskom istoku rast međunarodnih turističkih dolazaka u svijetu biti za 1 do 2 postotna boda ispod početne prognoze UN Tourisma za 2026. od 3 do 4 posto rasta.

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- Osim poremećaja u letovima prema, iz i unutar Bliskog istoka te utjecaja na povjerenje putnika, nagli porast cijena nafte i nestašica mlaznog goriva na nekim tržištima povećavaju cijene zračnih karata i smanjuju kapacitet letova i u drugim regijama. Skuplja putovanja, u kombinaciji s neizvjesnošću oko zračne povezanosti, mogla bi preusmjeriti potražnju prema bližim turističkim odredištima, a istovremeno utjecati i na ukupnu potražnju za putovanjima - komentiraju situaciju iz te organizacije.

I glavna tajnica UN Tourisma Shaikha Al Nuwais ističe da sukob na Bliskom istoku remeti obrasce putovanja i izvan te regije, te da putnike, tvrtke i odredišta uz to pritišće i rastuća inflacija. No, porast od 2 posto u prvom tromjesečju 2026. ipak pokazuje ​​otpornost međunarodnog turizma.

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Europa i Afrika s najboljim rezultatima u prvom tromjesečju.

Novi podaci svjetskog barometra UN Tourisma upućuju da su, u promatranom razdoblju, Europa i Afrika nastavile s najboljim rezultatima u međunarodnim dolascima turista.

U Europu je došlo 130 milijuna turista ili 4 posto više nego u prvom tromjesečju 2025. godini. Jednaki rast imale su i južno-mediteranska i sjeverna Europa, dok je rast u srednjoistočnoj Europi bio 6 posto, što se dijelom objašnjava i koristima od preusmjeravanja turističkih tokova zbog sukoba na Bliskom istoku.

Za Afriku ne iznose apsolutnu brojku međunarodnih turističkih dolazaka, ali navode da su u prva tri mjeseca 2026. ukupno porasli također 4 posto.

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Azija i Pacifik imali su 3 posto više međunarodnih turista. Pritom su u ožujku ove regije manje rasle zbog poremećaja u bliskoistočnim zračnim lukama koji je utjecao na pad turističkog prometa u južnoj Aziji od čak 27 posto.

Na Bliskom istoku dolasci stranih turista su pali za 14 posto u prvom tromjesečju, a nekoliko odredišta u Perzijskom zaljevu zbog sukoba je zabilježilo i znatno veći pad. Stoga su međunarodni dolasci turista u Aziju i dalje 11 posto ispod vrijednosti prije pandemije.

Amerike su zabilježile ukupno 2 posto više međunarodnih dolazaka u prvom tromjesečju 2026., sa snažnim rastom u srednjoj Americi, od 18 posto, te padom u južnoj Americi od 1 posto.

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S druge strane, neke svjetske destinacije izvijestile su o jačem rastu dolazaka turista, poput Paragvaja i Novog Zelanda sa stopom iznad 45 posto, te Mongolije, Palaua i Uzbekistana koji su rasli iznad 35 posto.

Što se tiče prihoda od turista, nekoliko zemalja prijavilo je i dvoznamenkasti rast u promatranom razdoblju, među kojima su Pakistan (60 posto), Republika Koreja (40 posto), Maroko (24 posto) te Brazil (12 posto).

Kriza na Bliskom istoku i rastući troškovi putovanja glavne brige i razlog opreznog optimizma

Više od 300 svjetskih stručnjaka koje je okupio UN Tourism, ocijenilo je da će na svjetski turizam u nastavku 2026. negativno utjecati tri glavna izazova - sukob na Bliskom istoku, visoki troškovi prijevoza i smještaja te drugi ekonomski problemi. Stoga su očekivano "oprezno optimistični za nadolazeću ljetnu sezonu sjeverne hemisfere".

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Oko 39 posto njih očekuje bolje turističke rezultate za ovo ljeto, dok ih 31 posto ocjenjuje da će ljetna sezona biti lošija nego lani. Rezultati će najviše ovisiti o opsegu i trajanju sukoba, a posljedično i o poremećajima letova, smanjenju zračnih kapaciteta, porastima cijena nafte i potencijalnoj nestašici mlaznog goriva, što sve utječe na troškove putovanja, rezervacije i povjerenje potrošača.

"U tom kontekstu očekuje se da će turisti i dalje tražiti vrijednost za novac, ali bi se mogli odlučiti i za odredišta bliže domu. U Americi, odnosno Kanadi, SAD-u i Meksiko koristi bi moglo biti od domaćinstva Svjetskog prvenstva u nogometu u lipnju i srpnju", poručuju iz UN Tourisma.

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