Udar nije prošao: Kolinda ipak odustala od rušenja Plenkovića

Nakon posljednjeg sukoba na relaciji Pantovčak - Banski dvori, do kojeg je došlo zbog odbijanja sazivanja zajedničke sjednica na temu demografije i blokiranih, a potom i njezi učestalih kritika na račun Vlade, na pomolu je nova era u odnosima dva brda.

Pomak prema konstruktivnoj suradnji demonstriran je na sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju. Dobro upućeni izvori u Predsjedništvu HDZ-a otkrili su za tjedniku Express kako je korak naprijed u normalizaciji odnosa ostvaren na Dan državnosti.

Konfrontacija im šteti

Premijer i predsjednica RH, kažu izvori Expressa, na ručku su se dogovorili o suradnji.

- Taj dan je bio ključan za stvaranje atmosfere razumijevanja. Oboje su shvatili da im međusobne konfrontacije štete - kažu.

Oni s kojima smo razgovarali uvjereni su da će posljednji dogovor Plenkovića i Grabar Kitarović imati snažan utjecaj na njihove daljnje odnose.

- Oni su u ovom trenutku stavili karte na stol jer im je interes smiriti loptu - kažu.

Činjenica je kako je premijer nakon Dana državnosti najavio sjednicu Vijeća za demografsku revitalizaciju, na koju je pozvana predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Na sjednici je iznio plan Vladinih mjera, ali bez sustezanja dodao kako podržavaju i “niz aktivnosti koje je predložila predsjednica”. Kao gestu dobre volje za daljnjom zajedničkom suradnjom premijer je najavio kako će u rad Vijeća za demografsku revitalizaciju uključiti savjetnika predsjednice, demografa Anđelka Akrapa.

- Sve što planira Vlada u velikoj mjeri poklapa se s onim što sam predložila. Ohrabruje me ono što planira Vlada kako bismo stvorili iste uvjete kao i države u koje nam se iseljavaju ljudi - poručila je predsjednica nakon sjednice vijeća, a donedavno je demografija bila oštrica uperena prema Vladi.

Zaoštravanje odnosa između Pantovčaka i Markova trga bio je, kažu, plan ljudi iz desne struje HDZ-a, koja je predsjednicu uvjeravala kako bi trebala preuzeti funkciju predsjednice HDZ-a, a potom i premijerke, no uvjeravaju kako ona takvu odluku nikad nije donijela.

Krive procjene ljute desnice

Desnoj struji kao argument za ostvarenje cilja prvo je bilo da će Andrej Plenković pasti zbog inzistiranja na ratifikaciji Istanbulske konvencije iako su prema tom dokumentu postojali otpori u samoj vladajućoj stranci. Nakon što je postalo jasno da taj scenarij nije izgledan, krenuli su s pričama kako neće doći do nagodbe za Agrokor i da će upravo to biti kraj stolovanja Plenkovića na Trgu žrtava fašizma.

- Sve te njihove procjene i teze pokazale su se pogrešnima. Ti isti ljudi su predsjednici savjetovali sučeljavanje i zaoštravanje odnosa s Vladom, a uvjeravali su je kako je će joj to koristiti u rastu popularnosti - kažu izvori Expressa.

No činjenica je da je popularnost predsjednice posljednjih mjeseci pala i da su se svi ti savjeti pokazali potpuno pogrešnima, otkrivaju Expressu dobro upućeni izvori.

Nakon što je Plenković sa stranačkih funkcija političkog i međunarodnog tajnika smijenio Davora Ivu Stiera i Miru Kovača te na njihova mjesta stavio Lovru Kuščevića i Davora Božinovića, izvori iz HDZ-a napominju kako je Plenković time ojačao svoju funkciju u stranci, a pravi test bit će izbori za Europski parlament.

Obadva, obadva su pala

Čini se da bi na njima mogao bivšeg prijatelja Davora Ivu Stiera vratiti nazad u Bruxelles kao “robu s greškom”, a na isti se način riješiti i Mire Kovača, koji je “njurgao” protiv Plenkovića, ali nikad posve jasno i otvoreno pa nije uspio zaraditi čak ni etiketu pučista, nego više nekakvog “ki bi da bi” oporbenjaka. Miro Kovač je do Stierova žovijalnog nastupa u Lisinskom bio vedeta, uživao je osjetnu popularnost na terenu - HDZ-ova ga baza voli - no Stier mu je ukrao šou, ali ni on u tolikoj mjeri da bi mogao zaljuljati, a kamoli srušiti Plenkovića.

Ipak, od njih dvojice u osporavanju Plenkovića puno je više pridonio Mate Radeljić, stari karamarkovac, čiji će utjecaj u Uredu nakon ovoga ipak opasti. Izvori iz vrha HDZ-a uvjeravaju nas da je Radeljić gurao Plenkovića i Kolindu u sukob kako bi oboje pali te time otvorili prostor za povratak Karamarka, no ako je taj plan i bio na djelu, morat će biti otpisan. Iz HDZ-a su pozivali predsjednicu da makne Radeljića koji joj samo nanosi štetu gurajući je u svađu s Vladom i premijerom, no Kolinda se to nije usuđivala jer se boji razornih napada s desnice.

Boji se udarca s desnice

To bi joj znatno smanjilo izborne šanse, kao i eventualna kandidatura Zlatka Hasanbegovića za predsjednika - oni dijele isto biračko tijelo - pa je Radeljić politički ipak preživio.

Čini se da od promjene izbornog zakona, prema kojemu će predsjednik biti biran u Saboru, u ovome mandatu Vlade neće biti ništa.

U unutarnjopolitičkoj dinamici doći će i do drugih promjena. Kolinda je dosad kampanju bazirala na kritici Vladine politike, što je ista agenda koju je na sredini mandata uspostavio i Ivo Josipović. Njezine su premise jasne. Vlada vodi izvršnu politiku, Vlada se percipira kao ključni krivac za loš standard građana, povećanje poreza, smanjenje plaća, egzodus i sve druge nevolje, pa je vrlo teško braniti njezinu politiku i stjecati političke bodove. S druge strane, ako napadate Vladu koju je fomirao HDZ, i to ustrajno, žestoko, nemilosrdno, iz dana u dan - ne možete računati na podršku te iste stranke na izborima. A zadnje izbore Kolinda, bez fanatične podrške stranke - prije svega Milijana Brkića, koji je nedisciplinirane hadezeovce vraćao čak i sa skijališta - ne bi dobila. Ionako je njezina pobjeda bila vrlo tijesna. Kako god bilo, ono što će Kolinda ovim dobiti na mostu, izgubit će na ćupriji. Osigurat će podršku HDZ-a, ali će si uskratiti pravo na kritiku Vlade. A ta pozicija nosi u sebi još jedan rizik. Kako je primijetio Ivica Relković, Plenkovićev saveznik koji se dugo zalagao za izbor predsjednika u Saboru - u Hrvatskoj grupacija koja drži vladu nije nikad pobijedila na predsjedničkim izborima.

On je ustvrdio da HDZ-ov predsjednički kandidat neće pobijediti na izborima 2019.

- Stjepan Mesić je svoj drugi mandat osvojio u vrijeme vladavine Ive Sanadera, Ivo Josipović također je pobijedio u vrijeme HDZ-ove vlade, a i Kolinda Grabar-Kitarović dolazi na vlast u vrijeme Zorana Milanovića. Izazivaču je očito ovdje lakše dobiti nego vladajućem zadržati vlast i na Pantovčaku. Vlada Andreja Plenkovića, primjerice, svojim rejtingom pokriva 30-ak posto glasova, a sa svim mogućim partnerima to eventualno može narasti do 40 posto. Ali ona, prema percepciji birača, ne može pokrivati više od toga jer trenutačno 70-ak posto njih smatra da Vlada ne ide dobrim smjerom. HDZ-ov predsjednički kandidat bit će poistovjećen s onim što čini njegova Vlada. Znači, ako brani Vladu, on pokriva tek manjinsko biračko tijelo, a ako se distancira od Vlade, izaziva sukobe unutar iste ‘košare’ - rekao je Večernjaku.

Tko rano rani, dobiva

Statistika nije na njezinoj strani, ali politička situacija u zemlji jest. Ona, naime, zasad nema ni jednog protukandidata - SDP je u rasulu i teško će izbaciti nekog uvjerljivog (možda Joško Klisović, on ima sve predispozicije, ali kakav uspjeh može imati sa strankom koja je u rasulu), Živi zid će forsirati Sinčića, a svi drugi wannabe kandidati imaju vremena za razmišljanje do rujna - prema mišljenju Ivana Rimca, tko ne najavi kandidaturu do rujna, taj je zakasnio...

>>> Zašto su predsjednica i premijer zakopali ratne sjekire i kako je došlo do dramatičnog preokreta, od petka čitajte u tjedniku Express