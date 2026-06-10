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LETOVI 24 SATA

Sydney otvara novu zračnu luku koja vrijedi 3,4 milijarde eura

Piše HINA,
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Sydney otvara novu zračnu luku koja vrijedi 3,4 milijarde eura
Foto: Hollie Adams

Novi aerodrom u zapadnom Sydneyju počet će s radom u listopadu i omogućit će noćne letove, za razliku od postojeće zračne luke koja ima stroga ograničenja.

Nova zračna luka u Sydneyu vrijedna 5,6 milijarda australskih dolara (3,40 milijarde eura) bit će otvorena za putnike u listopadu nakon više od deset godina planiranja, uz dodatak opcije noćnih letova koji su dosad bili pod ograničenjem iz najvećeg australskog grada jer postojeće čvorište funkcionira pod ograničenjima noćnoga policijskog sata. Aktualna zračna luka, smještena bliže središnjoj poslovnoj četvrti Sydneya, može primati zrakoplove koji polijeću i slijeću samo do 23 sata i nakon 6 sati ujutro zbog strogih propisa o buci, što ograničava mogućnosti rasporeda zrakoplovnih kompanija u odnosu na druge veće australske gradove poput Melbournea. No nova zračna luka Western Sydney u Badgerys Creeku, smještena oko 60 km zapadno od Sydneya, bit će otvorena 24 sata, omogućujući zrakoplovnim tvrtkama pristup ovome etnički raznolikom središtu sa sve više stanovnika. 

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Istodobno će omogućiti i fleksibilnost u rasporedu letenja kada su posrijedi azijske i zaljevske rute koje su također popularne za europska putovanja, premda je lokacija manje privlačna brojnim poslovnim ljudima koji obično popunjavaju premium sjedala.

Očekuje se da će nova zračna luka u početku opsluživati ​​do 10 milijuna putnika godišnje, što je otprilike četvrtina broja putnika u konkurentskoj zračnoj luci Sydney.

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Nova zračna luka postat će ključno teretno središte za Qantas, rekla je izvršna direktorica Vanessa Hudson, dodavši da usluge prijevoza tereta započinju sljedeći mjesec.

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