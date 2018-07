Sylvester Stallone se vraća u zatvor!

Godinama nakon što se uspio izvući se iz zatvora zvanog „Grobnica“ zajedno s Rottmayerom (Arnold Schwarzenegger), za koji se smatralo da je iz njega nemoguće pobjeći, Ray Breslin (Sylvester Stallone) predvodi novi vrhunski tim zaštitara. Ali kad jedan od njegovih suradnika, hladnokrvni majstor wing chuna Shu (kineska zvijezda Xiaoming Huang) nestane – unutar kompjuteriziranog tehnološkog labirinta užasa poznatog kao Had (eng. Hades), gdje su zatvorenici primorani boriti se poput zvijeri – Breslin se odluči vratiti još jednom u zatvor kako bi spasio prijatelja. U filmu također glume Dave Bautista (“Guardians of the Galaxy,” “Spectre”) kao Breslinov smrtonosni znanac i Curtis Jackson (50 cent) koji je ponovio svoju ulogu stručnjaka za nadzor Husha. Plan za bijeg 2 obećava svojim gledateljima vrhunsku napetu priču.

Foto: Guy D'Alema Kako bi spasio svoj tim Ray mora sam ući u Had. Ali, poput svojeg mitološkog imenjaka, Had je poznat kao zemlja mrtvih, tajni zatvor nalik zoološkom vrtu gdje„životinje“, otete poslovnjake, špijune, zločince i političare, tjeraju da se međusobno bore u strujom ograđenoj areni koja neprestano mijenja svoj oblik.. Što i tko god uđe, kažu, nikad više neće izaći…

Akcijski junaci uspijevaju pobjeći i iz najtežih situacija – to je njihova misija i to je ono što gledatelji vole vidjeti. Kad je došlo vrijeme vratiti se u svijet Rayja Breslina i njegovog stručnog tima u Breslin Security, glumci i producenti PLANA ZA BIJEG 2 bili su voljni, revni i spremni nastaviti priču u novim arenama i s novim saveznicima suočiti se s još većim opasnostima.

Foto: Guy D'Alema „Ta ideja da završiš negdje zarobljen i pokušavaš se otud spasiti je zabavna i nalik je igri strategije u kojoj gledatelji mogu uživati,“ izjavio je Sylvester Stallone. „Na kraju prvog filma moj lik i lik Arnolda Schwarzeneggera uživaju u svojoj slobodi na plaži. Htio sam vidjeti kako će završiti njihova priča. Tako da je ovaj nastavak njezino novo poglavlje.“

Dave Bautista je nastavio: „Kad snimate ovakve filmove, morate prihvatiti da priča sadrži fantastične elemente koji nisu realistični i pristupiti im sa smislom za humor, i mogu reći kako je Sly genij koji točno zna gdje i kako ga unijeti.“

„Najveći izazov bio je napraviti nacrt zatvora,“ rekao je dizajner produkcije Niko Vilaivongs. „Taj tajni zatvor ima mnogo različitih razina koje smo se trudili povezati u jedan konkretni i logični plan kako se gledatelji ne bi izgubili. Zato su se mnogi setovi uvelike razlikovali jedan od drugog, tako da u svakom trenu znaš gdje se nalaziš.“

Nastavak kino hita Plan za bijeg – Plan za bijeg 2: Pakao, u distribuciji Blitza, pogledajte od danas u CineStaru i ostalim kinima.

