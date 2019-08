Tajfun poharao Kinu: 28 mrtvih i 20 nestalih, uništeni domovi...

Broj poginulih u udaru tajfuna u istočnoj Kini popeo se u nedjelju na 28, dok se 20 ljudi smatra nestalima, nakon što su obilne kiše izazvale klizanje terena i prisilile više od milijun ljudi da se evakuiraju iz svojih domova.

Tajfun Lekima udario je o kinesko tlo u subotu ujutro u istočnoj pokrajini Zhejiang uz vjetrove jakosti 187 km/h, izazvavši kaos u prometu i tisuće otkazanih letova i prekid željezničkih veza.

More damage pictures coming out of China, it looks like lots of buildings have suffered extensive damage, and lots of debris on top of cars from Typhoon #Lekima. The cleanup will require intense cooperation in the state of China. pic.twitter.com/td0HQEb3Qh