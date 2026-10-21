Ovaj uspjeh snažna je potvrda da hrvatski poduzetnici mogu stvarati tehnologije svjetskog značaja, a ne samo pružati usluge, kaže izvanredni profesor na FER-u
TREĆI JEDNOROG U HRVATSKOJ PLUS+
Tajna hrvatske Daytone, vrijede milijardu! Iskustvo, dobar trenutak i izvrsna izvedba...'
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Vodeći svjetski investitori uplatili su hrvatskom startupu Daytona 60 milijuna dolara za širenje poslovanja. Tim potezom vrijednost ove domaće tvrtke dosegnula je milijardu dolara, čime je Hrvatska dobila svojeg tek trećeg poslovnog "jednoroga" u povijesti. Prije nje taj su status dosegnule samo dvije tvrtke iz Hrvatske, Infobip i Rimac. Tvrtka je objavila da će prikupljeni novac iskoristiti za razvoj takozvanog Agent Clouda, računalne infrastrukture namijenjene umjetnoj inteligenciji, koja može samostalno izvršavati zadatke. Ovom investicijskom rundom ukupno financiranje Daytone dosegnulo je 91 milijun dolara.
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