Tajna kineskog cara. Kako je mirni Xi manevrom 'ne talasaj' nadmudrio Vladeka i Donalda...
Par dana nakon Trumpova posjeta Pekingu u Kinu je doletio i Vladimir Putin. Dva druga najmoćnija čovjeka svijeta došla su Kinezu na poklonstvo. Kineski lider, koji se zna smijati – ali unatoč tome ipak izgleda kao nepronična sfinga - ne srlja, ne vuče nagle i nepromišljene poteze kao njegovi američki i ruski kolege
Nekoć su samo specijalisti, sinolozi i vanjskopolitički novinari te pasionirani križaljkaši, znali imena kineskih lidera. Hua Guofeng, Li Xiannian, Yang Shangkun bili su nepoznati, većina građana bolje je poznavala Bruce Leeja i kate u karateu nego lidere najmnogoljudnije zemlje na svijetu. Iznimke su bili Mao Zedong i Deng Xiaoping. Mao je pobijedio u Revoluciji, a Deng je izveo tihu ali uspješnu revoluciju prema tržišnom komunizmu, koja je tu zemlju odvela na put 40-godišnjeg neprekidnog rasta BDP-a, standarda i moći. Deng je kazao da je Mao bio 70 posto dobar a 30 posto loš (iako ga je Mao prognao u tvornicu traktora, a sin mu se zbog mučenja od strane Maove policije bacio s višekatnice pa ostao doživotni invalid). Veliki Deng (visok inače samo 152 cm) time je poručio da neće čistke – što se pokazalo velikim državničkim potezom. Kina ima milijardu i 300 milijuna ljudi, ali ih nema na bacanje. Naši naprave čistku čim dođu na vlast, a prethodnike oklevetaju i proglase sto posto lošima. Ta Dengova ocjena Mao Zedonga – 70 posto dobar, 30 posto loš, i danas je službeni stav Komunističke partije.