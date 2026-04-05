Tajna služba traži uključene u noćnu pucnjavu kod Bijele kuće

Američka Tajna služba istražuje "noćnu pucnjavu" u blizini Bijele kuće, objavila je agencija za zaštitu predsjednika u nedjelju na X-u.

- Ubrzo nakon ponoći, 5. travnja 2026., policijski službenici Tajne službe odgovorili su na dojave o pucnjavi u blizini parka Lafayette - navodi se u izjavi koju je objavio šef komunikacija službe Anthony Guglielmi.

Park Lafayette nalazi se nasuprot Bijele kuće u središtu Washingtona.

Nije pronađen nijedan osumnjičenik nakon "temeljite pretrage parka i okolnog područja", navodi se.

Dok funkcioniranje Bijele kuće ostaje nepromijenjeno, "poduzete su pojačane sigurnosne mjere", a ceste u tom području blokirane su dok Tajna služba i policija "aktivno traže moguće vozilo i osobu od interesa".