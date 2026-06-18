Misteriozni sarkofag krije tajne rimske kolonije: Odlično je očuvan, a star i do 1700 godina!

Dosad nepoznatog i netaknutog, smještenog u svom izvornom položaju, u Cavtatu su na dubini od tri metra našli sarkofag star između 1500 do čak 1700 godina, težak pet tona. U njemu su bili organski i drugi ostaci, u lošem stanju, koje tek treba laboratorijski analizirati.

Otkriće je plod arheoloških istraživanja Muzeja i galerija Konavala na lokalitetu kasnoantičke nekropole rimske kolonije Epidaur, gdje su pronađene zidane grobnice, ukopi u amforama, grobovi građeni od kamenih ploča, grobove pod tegulama te, kao najveći pronalazak - sarkofag. Epidaur je bio antički grad i rimska kolonija na području današnjeg Cavtata, izvorno ilirsko i grčko naselje, koje se razvilo pod rimskom vlašću. U kasnoj antici bio je značajno urbano i trgovačko središte na istočnoj obali Jadrana.

Kameni sarkofag nađen je in situ unutar nekropole. Iznimne je vrijednosti jer je izrazito uščuvan, ali i zbog okolnosti pronalaska te činjenice da je otkriven kao zatvorena i netaknuta grobna cjelina, piše DubrovnikNet.

Izrađen je od lokalnog vapnenca, a sastoji se od kamenog sanduka i dvoslivnog pokrova s akroterijima na uglovima. Akroteriji su ukrasni arhitektonski elementi karakteristični za staru Grčku i Rim, postavljani na vrhove i kutove hramova, nadgrobnih spomenika. Sarkofag, kako je pojašnjeno nakon otkrića, pripada skupini kasnoantičkih sarkofaga salonitanskog tipa te ga okvirno datiraju između 4. i 6. stoljeća. Dr. Božo Prtoljan, koji je proveo petrografsku analizu, utvrdio je da je izrađen od lokalnoga kamena, što znači da je na tom prostoru tijekom kasnoantičkog razdoblja djelovala i lokalna klesarska radionica.

Kako piše Dubrovački dnevnik, najteži dio posla bilo je podizanje pokrova, izvlačenje sarkofaga i njegovo premještanje na novu lokaciju - postavljen je u javnom prostoru, na križanju staza prema Mauzoleju obitelji Račić, odnosno groblju sv. Roka, i stubišta koje vodi prema kupalištu Ključice.

- Još jednom se pokazalo kako naše Konavle kriju neprocjenjiva svjedočanstva bogate povijesti i kulturne baštine koja nadilazi lokalne okvire te predstavlja vrijednost za cijelu Hrvatsku - kazao je o ovom otkriću načelnik Konavala Božo Lasić.

Ovakvi su pronalasci, ističu stručnjaci, izuzetno rijetki, i zato su posebno važni i vrijedni.