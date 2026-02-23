Obavijesti

BOGATA POVIJEST OBITELJI PLUS+

Tajne obitelji Šenoa: Unuk je skrivao djevojku Židovku 1941.

Piše Bojana Mrvoš,
Kuću Šenoa sagradio je prvi sin Augusta Šenoe, Milan, u njoj je obiteljski muzej. Zdenko, Milanov sin i jedini Augustov unuk, u skloništu svoje sobe na katu skrivao je djevojku od NDH-ovog terora

Admiral

Na zidu mladićeve sobe je veliki mural, prikazuje tajanstveni Angkor Wat, hram smješten duboko u džunglama Kambodže. Mladi Zdenko Šenoa je obožavao geografske časopise koji su poštom stizali u kuću obitelji u Ulici Ive Mallina 27 u Zagrebu, i kad mu je stric Branko ponudio naslikati mural po želji, kao poklon za 16. rođendan te 1934. godine, Zdenko nije poželio vedute rodnog Zagreba već Angkor Wat. Stric nije imao izbora, nećakova je želja bila njegova zapovijed... Dolje, nisko, na istome zidu, bijela su mala vratašca iza kojih se sedam godina kasnije skrivala velika ljubav...

