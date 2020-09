Tajne posrnule kraljice: Žena koja jede žvake i skriva muža

Suprug je nije dočekao pred Remetincem, barem ne u blizni medija. Njezini nekadašjni bliski suradnici kažu kako ih to ne iznenađuje jer se on nigdje nije pojavljivao s njom gdje su kamere osim na biračkom mjestu

<p>Nikome to nisam nikada rekla, ali da, doslovce jedem žvake i progutam ih do tri paketića na dan...</p><p>Otkrila je to Josipa Rimac našem novinaru u Kninu u ljeti kada se podizao ondje spomenik Franji Tuđmanu. U razgovoru bi uzela žvaku i progutala pa je novinara zanimalo zašto to radi i da li dobro vidi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Da, da to vam je moj fetiš - pojasnila je Rimac. Bilo je to vrijeme kada je u Rimac šefovala kampanjom HDZ-a i kada se u javnosti rado pojavljivala sa skupocjenim komadima i torbicama za koje su se svi pitali kako si može priuštiti od tadašnje plaće.</p><p>Tako se krajem listopada 2015. na donatorskoj večeri HDZ-a pojavila s elegantnom crnom torbom marke Celine. Vrijednost takvog modela na službenim stranicama i u trgovinama u kojima se prodaje iznosi 2600 eura, odnosno oko 20.000 kuna. To je gotovo dvostruko od plaće koju je Rimac imala kao gradonačelnica Knina. Do rujna je kao šefica Knina primala 11.300 kuna na mjesec, a nakon prelaska u Sabor plaća joj iznosi oko 15.000 kuna. Rimac se i inače u javnosti pojavljivala s raznim torbicama poznatih i luksuznih marki, čiji modeli u trgovinama stoje od 3000 kuna pa sve do nekoliko desetaka tisuća kuna.Nama je tada SMS-om odgovorila kako se ne razumije u marke i torbice. Nije se očito razumjela ni u satove jer je na ruci nosila Cartierom iz linije Tank Française, vrijedan barem 30.000 kuna. I nekretnine su izgleda za nju bile tabu tema.</p><p>Sjećamo se afere oko stanova u kući u centru Kninu od petstotinjak kvadrata. Nekadašnji vlasnik koji ju je i gradio, umro je početkom tisućljeća, a nasljednici su stan po stan prodali Agenciji za promet nekretninama (APN), koja to ukupno platila nešto manje od 1,2 milijuna kuna. Zatim su oni, stan po stan, dodijelili obitelji tada svježe gradonačelnice Josipe Rimac. Zbog svega je bila pokretna istraga jer je Josipin suprug Danijel Rimac dobio više državnih stanova nego što mu pripada. Ta priča se završila tako što je Rimac oslobođena svih optužbi, ali je nepravomoćno osuđena Anna Marija Radić, bivša ravnateljica Ministarstva regionalnog razvoja koju USKOK tereti da je omogućila suprugu Josipe Rimac da nezakonito dođe do stana. Prema imovinskoj kartici koja je još vidljiva na internetskim stranicama a datira iz 2017.</p><p>Rimac je kao državna tajnica imala plaću 14.600 kuna, dok je suprug u Ini mjesečno zarađivao 11.300 kuna. Kako ju nakon četiri mjeseca pritvora nije dočekao ispred Remetinca mnogima je to bilo neobično.</p><p>- Bile smo zajedno na mnogim skupovima, događajima i okupljanjima no supruga se ne sjećam. Koliko mi je poznato u dobrim su odnosima, no on nikako nije volio niti htio biti medijski eksponiran, Ne znam, iskreno ni kako izgleda. Pa sjećate se da su mnogi ugledi političari izlazili iz Remetinca, a da ih partneri nisu dočekali. Nije to ništa neobično. Čovjeku ne treba zamjeriti ako ne voli kamere. A kćer joj se školuje u Zagrebu i naravno da je došla pred majku - kaže nam bivša suradnica i stranačka kolegica.</p><p>Josipa je po izlasku iz pritvora rekla kako je sama tražila razrješenje s mjesta državne tajnice i ispisnicu iz stranke. Po imovinskoj kartici ni po čemu se nije isticala od prosječnih političara. U najkraćim crtama rekli bismo da ima kuću, stan, dva automobila i štednja od sto tisuća kuna. A ono što nije ni trebala navoditi jer nije na njeno ime, ali neki misle da bi trebalo biti je kuća u Vodicama koja glasi službeno na njezina oca Josipa Čuliu. T-portal piše da je kupljena još 2003., a po svjedočenjima mještana konstantno je dograđivana i uređivana.</p><p>Prašilo se gotovo svakog ljeta, ali i tijekom koronakrize, kada je jedan stolarski obrt kojemu je državna tajnica ‘riješila’ poticaje ondje montirao kuhinju, stolariju i ugradbene ormare. U ovom periodu zabilježeni su razgovori vlasnika obrta s Rimac, u kojima on pita kakva vrata želi na kući, dok ona odgovara s: ‘Besplatna.’ Josipu Rimac, može se reći, život nije mazio, barem ne do učlanjenja u HDZ. Odrasla je s četiri sestre u skromnim životnim uvjetima. Po završetku rata njezina obitelj vratila su se u selo Lukar, pokraj Oklaja kod Drniša, u kojem im je država obnovila kuću. Otac Josip, tvrdi se, uzdržavao je obitelj s pet malodobnih kćeri skromnom mirovinom i obrađivanjem komadića škrte zemlje.</p><p>Josipa je bila najprobitačnija među sestrama. Sa šesnaest godina učlanila se u HDZ te počela volontirati u kninskom Crvenom križu. Već s dvadeset postaje ondje predsjednica, a tu je fotelju kasnije prepustila drugoj sestru. Na čelo Knina sjeda s 25 godina. Od tada joj tepaju ‘kninska kraljica’. Upravo u tom periodu kreće ‘kućenje’ odnosno stambeno zbrinjavanje svih sestara, a i zapošljavanja pa su se njezine sestre tako zaposlile u HEP-u, Crvenom križu, Narodnim novinama i Generali osiguranju. 2015. Josipa napušta prvu fotelji Knina riječima: “Današnjim izvješćem se želim oprostiti od vas. Zahvaljujem HDZ-u čiji kandidat sam bila svih deset godina, ali sada sam imenovana za direktoricu kampanje, a nisam naučila sjediti na dvije stolice.”</p><p>Njezin politički uzlet dosegao je vrhunac u vrijeme Tomislava Karamarka no nakon pada vlade Tihomira Oreškovića, počinje i pad Josipe Rimac. Nisu je htjeli ni na listi za izvanredne parlamentarne izbore. Izgubila je i gradonačelničke, ali ju je Plenković stavio za državnu tajnicu. Od tamo je stigla do Remetinca gdje je bila od 28. svibnja do prekjučer zbog sumnje na mito i korupciju u predmetu vjetroelektrane. Ondje je napisala knjigu na spomen majci.<br/> Pri izlasku iz Remetinca je otkrila da ju je izgubila prije pet mjeseci od korone. Sada joj slijedi višegodišnja borba po sudovima.</p>