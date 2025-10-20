Obavijesti

ISTRAGA TRAJE

Tajne službe na nogama: Opet pokušali atentat na Trumpa? U stablu našli sumnjivo 'gnijezdo'

Tajne službe na nogama: Opet pokušali atentat na Trumpa? U stablu našli sumnjivo 'gnijezdo'
Podsjetimo, ranije su pokušali dva puta atentat na Trumpa dok je još bio predsjednički kandidat. U istragu oko "gnijezda" uključio se i FBI

Tajne službe otkrile su sumnjivu konstrukciju u stablu u blizini zračne luke West Palm Beach gdje američki predsjednik Donald Trump slijeće zrakoplovom Air Force One. Pokrenuta je istraga jer postoji sumnja da netko ponovo pokušava izvesti atentat na Trumpa (79). New York Post piše da je, sumnjivo "gnijezdo" otkriveno u četvrtak.

Napravljeno je od cijevi, a iz njega se vidi područje na kojem Trump izlazi i ulazi iz svojeg aviona. U "gnijezdu" nisu pronašli oružje niti eksplozivne naprave no odmah je pokrenuta istraga kako bi se objasnilo čemu ono služi. Kash Patel, direktor FBI-a, je rekao kako su oni preuzeli istragu.

Obično, Air Force One slijeće u jedan drugi dio zračne luke, ali zbog radova ovaj je put slijetao u područje na kojem slijeću privatni avion. Samo 200 metara dalje otkrivena je misteriozna konstrukcija. 

FBI ISTRAŽUJE FOTO Ovim oružjem je napadač pokušao atentat na Trumpa: U grmlju je sakrio opremu i čekao
FOTO Ovim oružjem je napadač pokušao atentat na Trumpa: U grmlju je sakrio opremu i čekao

Podsjetimo, ranije je pokušan atentat na Donalda Trumpa u Pennsylvaniji za vrijeme predsjedničke kampanje. Trump je 13. srpnja 2024. pogođen u uho. Upucao ga je dvadesetogodišnjak Thomas Matthew Crooks iz Bethel Parka u Pennsylvaniji. Napadača je ubio snajperist iz Tajne službe. Također, u rujnu te iste godine Ryan Routh pokušao je atentat na Trumpa dok je on igrao golf na svome terenu u West Palm Beachu. 

