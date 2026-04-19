Tajne veze moćne Kaje Kallas i šefa HDZ-a: Plenković joj je bio šef u Odboru za Ukrajinu

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
NOVI EXPRESS Šefica EU diplomacije i hrvatski premijer skupa su radili u EU parlamentu. Plenković j od 2014. do 2016. bio na čelu Izaslanstva EP-a u Parlamentarnom odboru za pridruživanje Ukrajine EU, a ona njegova zamjenica

Iza današnje bliske europske linije prema Ukrajini stoji politička veza koja seže godinama unazad, u vrijeme kad su Kaja Kallas, visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, te premijer Andrej Plenković zajedno radili u Europskom parlamentu. Tad su, daleko od današnjih funkcija, sudjelovali u istom Izaslanstvu pri Parlamentarnom odboru EU-Ukrajina i gradili politički odnos koji će kasnije prerasti u čvrsto savezništvo unutar EU. Plenković je u tom razdoblju bio šef Kaji Kallas, odnosno on je bio predsjednik Izaslanstva EP-a u Parlamentarnom odboru za pridruživanje Ukrajine EU, dok je Kallas obnašala dužnost potpredsjednice iste delegacije. Taj institucionalni okvir bio je početak njihova političkog povezivanja, koje je kasnije preraslo u odnose europskih lidera unutar EU i NATO kruga.

