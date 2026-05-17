TAJNI PAKT PLENKI-SENF Zašto je na kraju dramatično propao? 'Dio HDZ-a vidi neke prednosti'
NOVI EXPRESS Dok su javno razmjenjivali političke udarce, iza kulisa su, tvrde upućeni izvori, postojali tajni kanali komunikacije između HDZ-a i Možemo!
Senfe, ako si otet, trepni triput - misle sa zebnjom suradnici zagrebačkog gradonačelnika kad god dotični ima sastanak s ljudima od povjerenja premijera Plenkovića. Tomislav Tomašević, naime, gleda Plenkovića s teško prikrivenim udivljenjem. Kad bi ga tako gledao Ivan Anušić i ostatak unutarstranačke desnice, šef HDZ-a mogao bi mirno spavati, ali čini se da puno više fascinacije izaziva u lidera koji ga je porazio u Zagrebu. Tomašević gleda Plenkija kao kurir Pinki Tita, u čuvenoj pjesmi… Usporedimo li pogleda tiša “zmija-žaba” na relaciji Plenković Milanović, kontrast će postati još oštriji.