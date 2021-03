Nisko plaćeni radnici na crno mučili su se u podrumu osamljene hale da lažiraju oznake ''made in Austria'' na kineske FFP2 maske. Kancelar Sebastian Kurz, njegova osobna asistentica i voditeljica premijerovog ureda Lisa Wieser te njezina obitelj glavni su akteri najnovije afere Hygiene Austria. FFP2 maske čije je obavezno nošenje naredila austrijska Vlada pod cijenu novčane kazne uvožene su po maloj cijeni iz Kine te označavane i prodavane kao domaći proizvod u SPARu, DMu, Hoferu te svim prodavaonicama grupe REWE.

Kurzova desna ruka u sukobu interesa

Lisa Wieser je šogorica od Tino Wiesera, niti manje niti više nego direktora tvrtke Hygiene Austria. Poput njenog supruga Luce Wiesera, i on je u upravi sestrinskih tvrtki Palmers i Lenzing koje su u travnju osnovale uzor austrijskog gospodarstva u vrijeme korona krize: Hygiene!

''Da ponovno prodišemo je cilj Hygiene Austria LP GmbH i razlog zašto su se Lenzing Group i Palmers Textil AG udružili u zajedničkom ulaganju kako bi osigurali sigurnost opskrbe osobnom zaštitnom opremom za vrijeme krize i nakon toga putem centra za higijenske kompetencije u Austriji'' – stoji u opisu tvrtke na službenoj stranici.

Inače, Lisa je desna ruka kancelara Sebastiana Kurza gotovo deset godina. Svoju karijeru je započela kao njegova osobna tajnica još u uredu za integracije. U mnogim intervjuima se hvalila kako zna sve o njemu, čita mu čak i briše WhatsApp poruke te odlučuje na koje će se pozive javiti. Karijeru rada ''desne ruke'' političarima je započela po završetku srednje škole sa 19 godina. Nije se posvetila daljnjoj edukaciji.

Afera je otkrivena nakon što je Državno tužiteljstvo za poslovanje i korupciju, zajedno s policijom, izvršilo pretrage u podružnici Palmers i Lenzing u Beču i Donjoj Austriji. Radilo se o sumnji na ilegalni rad i lažno označavanje.

Insider koji je otkrio detalje i fotografije medijima daje uvid u jako prljave dijelove stroja, uključujući valjak za rezanje koji odvaja maske od trake. Svaka ondje proizvedena maska dolazi u kontakt s tim dijelom. Također je potvrđeno kako se malo truda ulaže u čistoću. Insider odaje da niti šefove to nije briga, motivacija radnika nije na nikakvom nivou, a plaće su ispod prosjeka. Većina ih je radila na crno.

Od pisanih zakona nema se ništa, treba stvari kontrolirati na terenu

U politici i u medijima je otvaranje Hygiene Austrija predstavljeno euforično uz sve članove ÖVP-a : savezni kancelar Sebastian Kurz i tadašnja ministrica rada Christine Aschbacher posjetili su proizvodni pogon u blizini Beča, a pridružila im se i guvernerka Donje Austrije Johanna Mikl-Leitner. No, osim PR-a tvrtka je dobila i podršku gospodarske potpore za kupnju 4 stroja za proizvodnju maski.

- Uz radnike na crno ne smijemo zaboraviti da se ovdje radi o teškoj poduzetničkoj prevari, a kazna može biti i do 5 godina zatvora. Obzirom da je visoka tržišna cijena opravdavana s time da su maske iz domaće proizvodnje ovdje je riječ o prevari s namjerom. No, tamo je također na jeftinim strojevima radilo puno ljudi, k tome još na crno i to u nehigijenskim uvjetima - komentirao je za 24 sata austrijski novinar David Herrmann pitajući se što će se sve dešavati s cjepivima, ako se ovo događa s maskama.

Herrmann je naglasio kako je Vlada željela uvesti standard nošenja FFP2 maski jer su ljudi nosili različite maske upitne higijene i kvalitete. No, realnost je zapravo da su na kraju prisilili ljude da kupuju upravo to: kineske maske upitne kvalitete proizvedene u nehigijenskim uvjetima.

Peter Kolba iz 'Društva za zaštitu prodavača' je rekao da krajnji korisnici mogu reagirati na način da tuže mjesta gdje su kupili masku, apoteku ili supermarket. Samo na taj način netko može snositi posljedice.

- EU koncept zakona za zaštitu potrošača sam po sebi nije dovoljan. Treba se promatrati i kontrolirati na terenu. Posljedice za povredu konzumentskih prava bi se trebale strogo kažnjavati kao i u Americi – zaključuje Kolba za 24 sata.