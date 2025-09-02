Obavijesti

LOVAČKE ŠTORIJE IZ MOMJANA

Tajniku lovačkog društva i kćeri koja je HDZ-ova vijećnica našli su oružje, a nećaku i drogu?!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Istra24

U veljači, policija je izvršila pretragu u njegovom domu, gdje su pronašli veći broj pušaka i pištolja koje je nezakonito držao. Municija je bila razbacana po kućama, stanovima i automobilima

Lovačko društvo Diana iz Momjana već duže vrijeme suočava se s nizom ozbiljnih nezakonitih radnji koji su povezani s članovima ovog društva, uključujući bivšeg lovočuvara i lovnika Mauroa Gerebizzu, koji je koristio nezakonito naoružanje, te sadašnjeg lovočuvara Nevia Šepića, koji je prijavljen zbog nezakonitog zakopavanja životinjskih ostataka, piše Istra24.

Jedan od glavnih čelnika društva, Gianfranco Vidonis, dugogodišnji tajnik i lovnik Lovačkog društva Diana, također se našao u centru pozornosti ove godine. U veljači, policija je izvršila pretragu u njegovom domu, gdje su pronašli veći broj pušaka i pištolja koje je nezakonito držao. Municija je bila razbacana po kućama, stanovima i automobilima. Iako je policija zaplijenila oružje, Vidonis se i dalje vodi kao tajnik Lovačkog društva Diana na internetskim stranicama Lovačkog saveza Istarske županije.

Foto: Istra24

Policija je oružje i drogu zaplijenila i od Gabrijele Vidonis, njegove kćeri koja je odnedavno HDZ-ova članica Gradskog vijeća u Bujama. No, ni tu nevolje obitelji Vidonis nisu stale.

U svibnju ove godine, policija je zaplijenila oružje i drogu od Michele Š., Vidonisovog nećaka i člana izvršnog odbora Lovačkog društva. U njegovom stanu u Kremenju pronađeno je 217 grama marihuane, 2,5 grama speeda i 8,5 grama gljiva, zajedno s digitalnom vagom. Ovaj lovac već je imao problema s drogama.

Foto: PU istarska

Iz Ministarstva unutarnjih poslova su pojasnili su objasnili da je izdavanje oružnog lista regulirano propisima koji uključuju provjere pravomoćnih osuda i kaznenih postupaka, no konkretan slučaj nisu komentirali.

Foto: PU istarska

Dodatno komplicira situaciju izgradnja ilegalne streljane u Momjanu, koja je financirana s 50.000 eura, uz ilegalnu lovačku baraku na poljoprivrednom zemljištu Republike Hrvatske, piše Istra24. Uz to, oko nje se nalazi ilegalno groblje životinja, za koje se sumnja da nisu ubijene na zakonit način. Na upite novinara i institucija, gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin i predsjednica Gradskog vijeća Bojana Puzigać nisu dali izjave.

