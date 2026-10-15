Tajno snimao djecu kako se presvlače! Američki trener dobio 90 godina zatvora...

Nekada istaknuti gimnastičarski trener mlađih uzrasta Amerikanac Sean Gardner (39) osuđen je na 90 godina zatvora jer je tajno snimao svoje mlade sportaše kako se svlače i koriste WC u dvorani u Mississippiju, objavili su američki mediji.

Američka okružna sutkinja Kristi Johnson izrekla je Gardneru maksimalnu moguću kaznu po tri točke optužbe za proizvodnju dječje pornografije.

Gardner se izjasnio krivim za postavljanje skrivene kamere u kupaonici gimnastičke dvorane u Purvisu, Mississippi, između prosinca 2017. i travnja 2018. kako bi snimao svoje učenike. Istražitelji kažu da je snimio videozapise koji prikazuju krupne planove najmanje 10 maloljetnika golih ili bez odjeće, a koje su godinama kasnije pronašli na njegovim računalima dok su istraživali tvrdnje da je seksualno zlostavljao gimnastičarke u Iowi.

Istražitelji su zaplijenili otprilike 50 videozapisa i 400 fotografija kao dokaz. Gardnerovo uhićenje od strane FBI-a prošlog ljeta, o kojem je prvi izvijestio Associated Press, ponovno je pokrenulo pitanja o tome jesu li američke gimnastičke vlasti učinile dovoljno kako bi zaštitile sportaše od seksualnog zlostavljanja od strane utjecajnog trenera.

Jedna od bivših učenica rekla je za CBS News, da je Gardner bio karizmatičan i da je bila toliko mlada da nije shvaćala da je ponašanje njezina trenera nenormalno, posebno na kraju treninga.

"Svaka od nas bi se postrojila da nas zagrli, a on bi nas poljubio u čelo i potapšao po stražnjici," rekla je Liberty Raines, koja je imala 11 godina kada se pridružila Jump'In Gymnastics u Purvisu.