Tajvan će izgraditi višeslojni sustav protuzračne obrane

Pozvao je i Kinu da se odrekne upotrebe sile za zauzimanje otoka. Lai je, govoreći u svom obraćanju povodom nacionalnog praznika, rekao da je Tajvan odlučan održati mir snagom i pozvao Kinu da se odrekne upotrebe prisile kako bi promijenila status quo preko Tajvanskog tjesnaca. Tajvan je odlučan potrošiti više na obranu, rekao je Lai, dodajući da će do kraja godine predložiti poseban proračun za vojne troškove, pokazujući odlučnost vlade da zaštiti otok.

"Povećanje obrambenih troškova ima svrhu; to je jasna potreba za suprotstavljanje neprijateljskim prijetnjama i pokretačka snaga za razvoj naše obrambene industrije. Ubrzat ćemo izgradnju T-Domea, uspostaviti rigorozan sustav protuzračne obrane na Tajvanu s višeslojnom obranom, visokorazinskim otkrivanjem i učinkovitim presretanjem te stvoriti sigurnosnu mrežu za Tajvan kako bi zaštitio živote i imovinu građana", rekao je Lai, uz pljesak publike.

U svom prvom javnom spominjanju sustava nije dao detalje o "T-Domeu".

Reuters je u četvrtak izvijestio da će otkriti "T-Dome", za koji je jedan izvor rekao da će imati za cilj biti poput izraelske Željezne kupole.

Postojeći tajvanski sustavi protuzračne obrane prvenstveno se temelje na američkom Patriotu i tajvanskom Sky Bowu.

Demokratski upravljani Tajvan suočio se s povećanim vojnim i političkim pritiskom Kine, koja otok smatra svojim teritorijem unatoč snažnim protivljenjima vlade u Taipeiju.

Tajvan povećava obrambene troškove i modernizira oružane snage, ali se suočava s Kinom koja ima daleko veću vojsku i uvodi napredno novo oružje poput stealth borbenih zrakoplova, nosače zrakoplova i ogroman niz projektila..

Tajvan je prošlog mjeseca na velikom sajmu naoružanja u Taipeiju, pod nazivom Chiang-Kong, predstavio svoju najnoviju raketu protuzračne obrane, koja je dizajnirana za presretanje balističkih raketa srednje visine i dosezanje zračnog prostora višeg od Patriota.

Nije bilo neposredne reakcije Pekinga na Laijev govor. Kina tvrdi da je Lai "separatist" i odbila je njegove ponude za razgovore.