Tajvan kontinuirano pregovara sa SAD-om o kupnji oružja: Treba im stići 66 bojnih glava...

Tajvan kontinuirano razgovara sa SAD-om o kupnji oružja, objavilo je ministarstvo obrane u utorak, dodavši da je nakon sastanka američkog i kineskog čelnika u američkom glavnom gradu Taipei od službenog Washingtona zaprimio poruku da se američka politika prema Tajvanu nije promijenila.

SAD je najvažniji međunarodni podupiratelj Tajvana i najveći dobavljač oružja za tu otočnu državu, iako dvije zemlje nemaju službeni diplomatski odnos, napominje Reuters.

Kina je višekratno pozivala na kraj prodaje oruža Tajvanu, a u svibnju, nakon posjeta Pekingu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da do daljnjega obustavlja isporuku novog paketa vrijednog otprilike 14 milijardi dolara.

Međutim, nakon prošlotjednog sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Washingtonu, Trump je kazao samo da kineski čelnik razumije njegov stav o Tajvanu.

Tajvanski ministar obrane Wellington Koo rekao je novinarima u parlamentu u Taipeiju da je nakon kinesko-američkog samita u Washingtonu tajvanska vlada "višekratno primala objašnjenja američke strane o tome da je američka politika prema Tajvanu nepromijenjena".

"Kad je riječ o kupnjama vojne opreme koje su u tijeku, također vodimo kontinuirane razgovore s američkom stranom. Svaki zasebni slučaj zahtijeva konkretnu suradnju. Koliko znam, zasad nismo zaprimili nikakve obavijesti o promjenama", dodao je ministar.

Tajvan već neko vrijeme čeka ranije naručeno oružje koje još nije isporučeno, podsjeća Reuters.

Jedno od mnogih kašnjenja vezano je za narudžbu iz 2019. godine, prema kojoj je Lockheed Matin tajvanskoj vojsci trebao isporučiti 66 bojnih aviona F-16V, opremljenih naprednijom avioelektronikom, oružjem i radarskim sustavima.

Tajvanski mediji izvijestili da su prva dva aviona F-16V trenutačno na Havajima i iščekuju dostavni let.

Koo je odbio komentirati raspored isporuka, navodeći samo da je proizvodnja došla do faze u kojoj su isporuke moguće, no dodavši ipak da se, s obzirom na kašnjenje, provode "kompenzacijske mjere".

"Nastavit ćemo koordinaciju s američkom stranom" kad je riječ o isporukama, rekao je ministar.

Iz Lockheed Martina nisu odmah odgovorili na Reutersov upit za komentarom.

Sjedinjene Američke Države obvezane su Zakonom o odnosima s Tajvanom iz 1979. osigurati Tajvanu sredstva za obranu.