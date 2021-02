U ljeto 2017. i 2018. Ante Mrvica, bivši legendarni koordinator Jadrolinije za splitsko plovno područje, dao je dva velika intervjua za 24sata i specijalno ljetno izdanje tjednika Express. Govorio je o mladosti, navigavanju, školovanju i anegdotama. Povodom njegove smrti, prenosimo izvatke iz tih intervjua...

***

Ante Mrvica špicu ljetne sezone, nakon tko zna koliko godina, proživljava sasvim mirno. Na Žirju, gdje se rodio prije 66 godina, mobitel mu ne zvoni, nema ludila oko partenci trajekata, bacanja cima, kašnjenja, ukrcaja i tko čega sve ne…

- Bavim se amaterski ribarstvom, a na svome Žirju imam tri broda. Radio sam i na fakultetu u Zadru, tamo više ne predajem, ali u Splitu još uvijek predajem. Želim prenijeti svoje znanje na mlađe generacije jer smatram da se ono što ja znam u puno knjiga ne može naći, govori nam čovjek koji je visok i tanak, suh, fizički jasna suprotnost svome prezimenu. Mrvica, kad ga pogledaš, zaista nije mrva. Njegovo prezime najčešće je na otoku Žirju i u obližnjem Šibeniku. Tamo je najviše Mrvica. A naš je svoju profesionalnu karijeru vezao za Split. Pod Marjanom je najveća trajektna luka na Jadranu. Pune 22 godine Ante je, baš kao na šahovskoj ploči, upravljao prometom brojnih Jadrolinijinih trajekata. Ok, van sezone to i nije neka velika frka, ali u sezoni… Tad eskalira turističko ludilo i ulice Splite pucaju od automobila koji moraju brzo stići na neku od trajektnih linija. Mrvica je onda bio K&K, car i kralj, savršeni organizator koji je micao automobile i komotnim Splićanima smanjivao razinu ljetne nervoze. A,e. Nije se Ante uvijek bavio trajektima, ali je od mladosti ‘tukao more’.

- Počeo sam još 1968., u bivšoj Šibenskoj plovidbi. Na trgovačkim brodovima. Tamo sam bio dvije godine. Na prvi ukrcaj išao sam vlakom do Beograda, pa avionom do Pariza, pa opet avionom u Afriku. Da nisam bio sa starijim kolegom iskrcao bih se iz vlaka već u Perkoviću - priča Mrvica o teškim počecima. Najdulje je navigavao na stranim brodovima, punih 15 godina. - Na raznim brodovima: linijašima, frižiderima, bulk carrierima. Lijepa vremena, ali sasvim drukčija nego danas. U moje vrijeme puno dulje se navigavalo i zadržavalo na brodovima - kaže.





Jednom je opalio vijađ od 25 mjeseci. Negdje sredinom ‘80-ih iskrcao se i više mu se nije dalo navigavati. Započeo je akademsku karijeru. Oženio se, završio jedan pa drugi fakultet.

- Dobio sam posao u Jadroliniji, prvo kao tehnički inspektor, a potom kao koordinator plovnog područja Split gdje sam, eto, proveo 22 godine.

Cijelo to vrijeme dočekivao je i otpraćao brodove, pomagao milijunima turista koji su se slijevali u splitsku trajektnu luku, te na koncu u svakom trenutku bio na raspolaganju svima. I medijima i turistima i posadama Jadrolinijinih brodova. Mrvica je uvijek bio spreman dati informaciju i pravi savjet. Što su ljudi i struka znali cijeniti. U godini umirovljenja dobio je prestižnu nagradu za “komunikatora godine” Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

- Dobio sam puno nagrada, pohvala, plaketa, ali se toj nisam nadao. Da budem iskren, nisam ni znao da ta agencija ni nagrada postoje. Ali kasnije mi je bilo drago, pogotovo kad sam vidio tko su bili konkurenti, Biljana Borzan, Blaženka Divjak...

Mrvica je, očito, doista radio na sebi. Završio dva fakulteta. Postao je inženjer brodostrojarstva te inženjer nautike. Kad se na to nadograde desetljeća iskustva rada na brodu, jasno je da se od barba Mrvice ima što naučiti. U jednom intervjuu rekao je da mu je do titule doktora znanosti trebalo mnogo vremena.

- Promocija je bila 2015. u Rijeci. Dakle, u mojoj 62 godini. A trajalo je sedam godina - priča nam doktor znanosti iz područja tehnologije putničkog prijevoza pomorskog i riječnog prometa. Čovjek koji se ubijao ljeti od posla i čija je pojava isključivo vezana za ljetno turističko ludilo ima posebnu sklonost prema zimi.

- Volim zimu. Na otoku je zimi još ljepše. Mogu lijepo živjeti i kad sedam dana nikog ne vidim. Jedino kruha mora biti. Za ostalo se snađem - rekao nam je.

Školovanje si je sam platio

- Shvatio sam da sa srednjom školom zapravo nemam što tražiti pa sam upisao Višu pomorsku, onda i Pomorski fakultet, pa magisterij i doktorat. I sve sam svojim novcima platio, a samo magisterij i doktorat su koštali 35 i 75 tisuća kuna, iako sam imao mogućnost da usavršavanje plati firma. Ali to bi bilo ispod granice pristojnosti. Ne želim da netko bude zakinut za plaću ili naknadu, a da se meni plaćaju takvi iznosi... - rekao nam je Mrvica koji, koliko god da je susretljiv, uvijek spreman pomoći ili nakratko proćakulati o moru, vremenu, kakvoj novitadi (naravno, ako je u luci sve pod kontrolom) s prolaznicima i poznatima, tolerancija za pogreške, glupost, mu je - minimalna.

Svjestan je, kaže nam u pauzi između dviju kontrola ukrcaja, da određene tolerancije mora biti, ali onda spominje primjere koji ga izbace iz takta.

- Došla nam je svojedobno nova djelatnica, za rad na šalteru. Ne može biti ljepša, ali došla je u dekolteu, što se kaže do pupka. Rekao sam joj da ima 15 minuta, do 7,20 sati, da dođe na posao pristojno odjevena. Jer ona tu predstavlja cijelu kompaniju, cijelu državu za nekog stranca koji dođe u Split nakon 20 sati puta i kupuje karte za trajekt. Ili nekidan, kada sam čuo na jednoj nacionalnoj televiziji kako je kroz splitsku trajektnu luku za vikend prošlo 55 do 60 tisuća vozila?! Nije vozila, nego putnika! I onda sam sigurno 20 brojeva nazvao da to isprave, jer jednostavno nije točna informacija, ali uzalud... - kaže Ante, prisjećajući se kako je kćerki jedini put išao u školu zbog dva neopravdana sata, i kako je najviše naljutio jer su joj ta dva sata na kraju bila "posušena" zbog odličnog uspjeha i vladanja, umjesto da ostanu upisana.

- Krećem od sebe. Tu sam radi putnika, nisu oni radi mene. Moram biti tu i uvijek biti od pomoći, na raspolaganju ljudima, turistima, ali i svim zaposlenima ako se pojavi neki problem jer treba ih rješavati odmah - govorio je.

BIOGRAFIJA:

- Rođen 1952. na otoku Žirje

- 1968-86 Motoričar i mehaničar na domaćim i stranim brodovima

- 1989. Diplomirao na brodostrojarskom fakultetu VI i upisao VII stupanj

- 1990. Položio ispit pomorskog strojara 1 klase i stekao zvanje upravitelja stroja neograničene snage, te dobio posao tehničkog inspektora u Jadroliniji

- 1991. Postao diplomirani inženjer brodostrojarstva

- 1995. Diplomirao na Pomorskom fakultetu u Rijeci i postao inženjer pomorskog prometa, smjer nautika, te je postavljen na mjesto koordinatora plovnog područja Split

- 2002. Dobitnik priznanja Europske federacije turističkih novinara za rad u turizmu

- 2005. Dobio priznanje Plavi cvijet za najboljeg djelatnika u pomorstvu u Hrvatskoj

- 2008. Stekao zvanje magistra pomorskog prometa

- 2010. Dobio zlatnu plaketu grada Hvara i plaketu pomorskog fakulteta u Splitu

- 2014. Dobitnik priznanja Ponos hrvatske skupa s posadom trajekta Tin Ujević

- 2015. Na Pomorskom fakultetu u Rijeci stekao akademski stupanj doktora znanosti

- 2016. U Ministarstvu znanosti izabran u zvanje znanstvenog suradnika, na Pomorskom fakultetu sveučilišta u Splitu izabran u suradničko zvanje asistent u znanstvenom području tehničkih znanosti