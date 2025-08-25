Taksist 'oderao' turistkinje u Splitu za 643 eura! 'Žao mi je, djevojke. Ovo je privatni taksi'

Dvije je turistkinje u Splitu vožnja taksijem koštala čak 643 eura! Vožnju su naručile od trajektne luke u Splitu do Čiova, a taksist im je objasnio da mu je cijena vožnje po kilometru 20 eura, piše Večernji list.

Kada su čule cijenu, počele su se smijati i pitati je li istina.

- Što? Oprosti, ali to je šala, govori mu djevojka, a on joj je odgovorio kako nije riječ o šali i da je to prava cijena te da se naplaćuje 20 eura po kilometru. Međutim, ta računica mu baš i nije točna. Prešao je 28 kilometara, što bi bilo 560 eura.

- Ovo je privatni taksi djevojke, žao mi je. Split je glavni grad i cijena je 20 eura po jednom kilometru, kaže taksist.

Djevojke mu nisu vjerovale i tražile su da im pokaže gdje to piše. Dao im je papir na kojem su, navodno, cijene. Nije poznato jesu li na kraju platile i što se dogodilo, no brojni se taksisti žale kako kolege pljačkaju turiste. Postoji manja grupa taksista, njih desetak, koji prevoze turiste koji dođu s katamarana i naplaćuju im vrtoglave iznose. Uobičajena cijena za tu relaciju im je 70 eura, a ovaj taksist na snimci je tražio više od 600 za vožnju od 28 kilometara.