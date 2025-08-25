Obavijesti

News

Komentari 0
KRIVA RAČUNICA

Taksist 'oderao' turistkinje u Splitu za 643 eura! 'Žao mi je, djevojke. Ovo je privatni taksi'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Taksist 'oderao' turistkinje u Splitu za 643 eura! 'Žao mi je, djevojke. Ovo je privatni taksi'
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Djevojke mu nisu vjerovale i tražile su da im pokaže gdje to piše. Dao im je papir na kojem su, navodno, cijene

Dvije je turistkinje u Splitu vožnja taksijem koštala čak 643 eura! Vožnju su naručile od trajektne luke u Splitu do Čiova, a taksist im je objasnio da mu je cijena vožnje po kilometru 20 eura, piše Večernji list.

ZNAČAJNO PREPLAĆENA VOŽNJA Provjerili smo cijene taksi prijevoza za dva kilometra koju je turistkinja platila 1500 eura
Provjerili smo cijene taksi prijevoza za dva kilometra koju je turistkinja platila 1500 eura

Kada su čule cijenu, počele su se smijati i pitati je li istina.

- Što? Oprosti, ali to je šala, govori mu djevojka, a on joj je odgovorio kako nije riječ o šali i da je to prava cijena te da se naplaćuje 20 eura po kilometru. Međutim, ta računica mu baš i nije točna. Prešao je 28 kilometara, što bi bilo 560 eura.

- Ovo je privatni taksi djevojke, žao mi je. Split je glavni grad i cijena je 20 eura po jednom kilometru, kaže taksist.

NESTVARNO Ženi u Zagrebu naplatili 1506 € za vožnju od 1 kilometra! Ovo su najluđi računi za taksi kod nas
Ženi u Zagrebu naplatili 1506 € za vožnju od 1 kilometra! Ovo su najluđi računi za taksi kod nas

Djevojke mu nisu vjerovale i tražile su da im pokaže gdje to piše. Dao im je papir na kojem su, navodno, cijene. Nije poznato jesu li na kraju platile i što se dogodilo, no brojni se taksisti žale kako kolege pljačkaju turiste. Postoji manja grupa taksista, njih desetak, koji prevoze turiste koji dođu s katamarana i naplaćuju im vrtoglave iznose. Uobičajena cijena za tu relaciju im je 70 eura, a ovaj taksist na snimci je tražio više od 600 za vožnju od 28 kilometara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova
'OVO JOŠ NISMO DOŽIVJELI'

VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova

Legendarni tunolovac Roca lovio je tune kad je doživio scenu kao iz filma Ralje. Iako ovaj posao radi dugi niz godina, ovo još nije vidio. Stručnjak, Ugarković rekao nam je da je mako oduvijek prisutan u Jadranu
Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...
NEĆE GA PRODATI

Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...

Dejan Kolenc od starog kamiona iz ‘70-ih napravio luksuzni kamper. S njime uživa na Jadranu. Svi ga žele kupiti, ali nije na prodaju
Veliki rast cijena: Krastavac je skuplji za 4, a češnjak za 8 eura. Rajčica bila 7 kuna, sad čak 30!
USPOREDILI SMO CIJENE

Veliki rast cijena: Krastavac je skuplji za 4, a češnjak za 8 eura. Rajčica bila 7 kuna, sad čak 30!

Najveći skokovi bilježe se kod češnjaka, rajčice i patlidžana, dok su najmanja poskupljenja kod jabuka i ponegdje šljiv

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025