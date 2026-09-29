Kako je objavljeno u Facebook grupi Možemo Centar, taksist Mario Šaki Šantor poručio je da taksisti sa stajališta na Zrinjevcu voze putnike besplatno.
POMOĆ GRAĐANIMA
Taksisti zbog štrajka u centru Zagreba besplatno voze ljude
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Drugog dana štrajka radnika ZET-a pojavila se još jedna inicijativa za pomoć građanima. Nakon što je vozač autobusa Ivan Kaspret samoinicijativno odlučio prevoziti građane do bolnice, besplatan prijevoz ponudili su i taksisti.
Kako je objavljeno u Facebook grupi Možemo Centar, taksist Mario Šaki Šantor poručio je da taksisti sa stajališta na Zrinjevcu voze putnike besplatno.
- Kome treba prijevoz neka dođe. Slobodno objavite ili dođite. Pomažemo ljudima kojima je potrebno - poručio je Šantor.
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