Talačka kriza u srcu Moskve: U trgovini je zatočio zaposlenicu

U glavnom gradu Rusije, naoružani muškarac je upao u trgovinu i tamo zatočio zaposlenicu, javljaju lokalni mediji.

Prema izjavama očevidaca, muškarac je naoružan nožem, a jedan moskovski radio objavio je da je muškarac prvo nožem napao kupce, a tada je krenuo na zaposlenicu. Na teren su izašle policijske snage i opkolile trgovinu. Navodno je zaposlenica ozlijeđena, krvarila je, ali napadač nije dozvolio liječnicima da uđu.

Kako navodi Sputnik, policija je uspjela osloboditi ženu, dok su napadača uhitili. Žena je, srećom, zadobila lakše ozljede.

DRAMA IN #Moscow : Drunken man took hostages and barked in a supermarket (VIDEO)https://t.co/T6y42NB7NA pic.twitter.com/06U1fjpJ7Z