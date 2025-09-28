Obavijesti

Talibani su zabranili čak 679 akademskih knjiga i udžbenika

Piše hina,
Talibani su zabranili čak 679 akademskih knjiga i udžbenika
Foto: Ali Khara

Zabranjene su knjige o raznim temama, od onih o islamskim pitanjima, pravu, ekonomiji, novinarstvu, književnosti i psihologiji, do onih o strojarstvu, medicini, poljoprivredi i ekologiji

Talibansko ministarstvo visokog obrazovanja zabranilo je 679 udžbenika i akademskih knjiga za afganistanska sveučilišta, stoji u službenoj direktivi. 

Ministarstvo je 50 stranica dugu listu zabranjenih knjiga i materijala donijelo nakon što je osnovalo poseban odbor koji je utvrdio da je riječ o ideološki, vjerski, politički, kulturno i akademski neprimjerenom sadržaju.

Sveučilišta su upućena da suspendiraju te materijale dok se ne pronađu primjerene alternative, prenosi agencija dpa. 

Zabranjene su knjige o raznim temama, od onih o islamskim pitanjima, pravu, ekonomiji, novinarstvu, književnosti i psihologiji, do onih o strojarstvu, medicini, poljoprivredi i ekologiji. 

Lista pokazuje da su mnoge knjige izdane u Iranu, iako su zabranjene i one arapskih, zapadnih i afganistanskih izdavača. Zabranjene su i knjige koje su pisale žene, no ministarstvo nije jasno naznačilo je li zabranilo sve autorice. 

Izvor iz ministarstva, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je prvotni prijedlog bio zabraniti sve knjige iranskih izdavača i žena, no da se ženske autorice i dalje razmatraju te da konačna odluka još nije donesena. 

Od povratka talibana na vlast 2021. afganistanskim djevojkama zabranjeno je školovanje nakon osnovne škole. Talibansku vladu danas ne priznaje nitko osim Rusije.

