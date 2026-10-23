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NIJE IM SJELO

Talijan proziva Plenkovića zbog natječaja za novi Maksimir: 'Možda je problem odakle su'

Piše Bogdan Blotnej,
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Talijan proziva Plenkovića zbog natječaja za novi Maksimir: 'Možda je problem odakle su'
Foto: Grad Zagreb/Lucija Ocko/Pixsell
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Pietrangelo Buttafuoco sumnja da bi talijansko podrijetlo pobjedničkog projekta moglo utjecati na osporavanje natječaja, no za to nije iznio dokaze

Kad se raspravlja o izgledu stadiona, navijači često imaju jasnu sliku onoga što žele. Novi Maksimir izazvao je burne reakcije u Hrvatskoj, a rasprava je sada stigla i do Italije. Talijanski književnik i predsjednik Venecijanskog bijenala Pietrangelo Buttafuoco u komentaru za Sky TG24 kritizirao je hrvatske vlasti i premijera Andreja Plenkovića zbog žalbi na rezultate međunarodnog arhitektonskog natječaja.

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Foto: VG13 Architects

Natječaj je osvojio talijanski studio VG13 Architects, iza kojeg stoje Tommaso Fantini i Alberto Rossi. Buttafuoco smatra da se osporavanje projekta možda ne tiče samo njegova izgleda ili postupka, nego bi u pozadini mogla biti i nacionalnost autora.

- Možda hrvatska Vlada kaže ne zato što je pobjednički projekt talijanski? - zapitao se Buttafuoco, pozvavši i talijanske institucije da se zainteresiraju za slučaj.

Ipak, za tvrdnju da se rezultat dovodi u pitanje zato što su pobjednici Talijani nije iznio konkretne dokaze.

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Književnik je kritizirao i dio reakcija u Hrvatskoj, uključujući objave na društvenim mrežama i sadržaje koji ismijavaju pobjedničko rješenje. Spomenuo je fotomontaže, računalne animacije i uratke napravljene umjetnom inteligencijom, a takve je reakcije povezao sa šovinizmom. Njegova je to ocjena, dok hrvatske institucije osporavanje natječaja obrazlažu mogućim nepravilnostima u postupku.

Grad Zagreb objavio je rezultate 22. rujna, a među kritikama odabranog rješenja istaknuli su se otvoreni kutovi stadiona, koji su zasmetali i dijelu Dinamovih navijača. Ministarstvo gospodarstva i pojedini arhitektonski timovi podnijeli su žalbe zbog sumnje da sudionici nisu imali jednake uvjete. DKOM je 20. listopada privremeno zabranio Gradu pregovore s pobjedničkim studijem dok ne odluči o žalbama. Natječaj zasad nije poništen, a konačna odluka tek se očekuje.

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