Talijani se hvale svojim zlatom, objavili i fotografije, Hrvatska je svoje rezerve prodala...

Središnja banka Italije pohvalila se u srijedu svojim rezervama zlata. Hvale se jer sada imaju treću najveću rezervu na svijetu. Ispred njih su samo SAD koji ima 8.133 tona i Njemačka s 3.352 tona. Talijani imaju gotovo 2.500 tona zlata koje vrijedi oko 300 milijardi američkih dolara.

Za razliku od Španjolaca i Velike Britanije, Italija je svojim zlatom oprezno trgovala, odnosno nikad ga nije prodavala za vrijeme financijskih kriza te ga ja zadržala i 2008. godine za vrijeme dužničke krize.

Foto: The Bank of Italy Handout/REUTER

HNB zlato prodao

I danas dok većina središnjih banaka država svijeta ima zlatne rezerve, a neke se poput Italije njime i hvale, Hrvatska je svoje zlato prodala. Hrvatska je, podsjetimo, kao jedna od država nastalih raspadom Jugoslavije dobila dio zlata iz zajedničke države. Hrvatska je 2001. dobila 13 tona zlata koje je tada vrijedilo 115 milijuna dolara. HNB je to zlato prodao pa je Hrvatska do 2023. ostala bez zlata, a onda je HNB kupio 1.75 metričkih tona zlata u ukupnoj vrijednosti od 96 milijuna eura. Zlato su kupili po naputcima Europske središnje banke za potrebe deviznih rezervi zbog uvođenja eura.