Talijanska operna kuća otkazala nastupe ruskome opernom pjevaču jer je blizak s Putinom

Taj potez je pozdravila talijanska vlada. Abdrazakov je trebao nastupiti u Mozartovoj operi "Don Giovanni" u Veronskome filharmonijskom kazalištu od 18. do 25. siječnja. Zaklada za borbu protiv korupcije, koju je utemeljio pokojni ruski oporbeni vođa Aleksej Navaljni ovaj je tjedan pozvala na njegovo isključenje zbog javne potpore Putinu. Zaklada Arena di Verona, koja upravlja kazalištem u četvrtak je u kratkoj poruci na svojoj internetskoj stranici odgovorila da Abdrazakov neće nastupiti, no nije navela razlog.

Ministar kulture Alessandro Giuli podržao je taj potez, kazavši da su ruska umjetnost i kultura dobrodošle "kada služe kao za dijalog i uspostavljanje mira među narodima", ali ne i "kada postanu propagandno sredstvo jedne despotske sile".

Potpredsjednica Europskog parlamenta Pina Picierno na X-u je ocijenila da je "otkazivanje pobjeda nad propagandom Putina i Kremlja".

Abdrazakov (49) je prije rata u Ukrajini nastupao u prestižnim svjetskim koncertnim i opernim kućama, među kojima su londonski Covent Garden i njujorška Metropolitan opera.

Prošle mu je godine Putin uručio prestižnu državnu nagradu, imenovan je članom predsjedničkog vijeća za kulturu i umjetnost, kao i ravnateljem Sevastopoljskog opernog i baletnog kazališta na Krimu, koji je Rusija anektirala od Ukrajine 2014.

U srpnju je i slavnome ruskom dirigentu Valeriju Gergijevu otkazan koncert u Italiji, što je u Moskvi potaknulo prosvjed. I njega su na sličan način kritizirali zbog potpore Putinu.