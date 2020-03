Talijanski par na aerodromu: Nadamo se povratku našoj kući

Pred dva dana Cristina i Javier krenuli su na put u Španjolsku ne očekujući situaciju koja ih je snašla. Zaustavljeni su na aerodromu u Španjolskoj zajedno sa stotinjak Talijana zbog otkazanih letova aviokompanija.

- Vladao je kaos, nitko nam nije davao jasne informacije. Kad smo shvatili da nam nitko neće pomoći, rezervirali smo prvi let za Bruxelles. Proveli smo noć na aerodromu i sada idemo u Frankfurt te se nadamo da ćemo uspjeti uhvatiti let za Rim - objasnila je 30-godišnja Cristina Filippi.

Iako im je njihova aviokompanija Air Europa jasno dala do znanja da su svi letovi između Španjolske i Italije otkazani, par je ipak odlučio krenuti i poduzeti sve kako bi se uspješno vratili kući. Zajedno sa još stotinjak Talijana zaustavljenih na aerodromu potražili su pomoć, no ona nije pristizala. Saznali su da postoji još jedan let za Rim i to iz Bruxellesa. Uputili su se u Belgiju, no odmah pri dolasku dočekala ih je nesretna vijest, let je otkazan.

Nakon što su izgubili skoro svaku nadu o povratku u Italiju, došla im je obavijest da ipak postoji mogućnost leta u Italiju i to iz Frankfurta. Par je noć proveo na aerodromu, a kasnije krenuo prema Njemačkoj.

- Nadamo se da ćemo ovoga puta uspjeti u našem naumu i uspješno stići kući - zaključuje iscrpljena Cristina.