Tamara i Martina: Naš baloner oduševio je žiri u Danskoj

Zadane teme za baloner bile su danska vojska, Mala sirena, arhitektura Kopenhagena i slavni danski opušteni stil života, Hygge. Materijal smo saznale tek nekoliko dana prije, bio je to prekrasan, kvalitetan prugasti tekstil, od kojeg smo na licu mjesta iskrojile baloner za koji smo nagrađene medaljom izvrsnosti u disciplini Fashion Design, kažu nam Tamara Šoštarić i Martina Horak.

Gotovo 600 natjecatelja

Studentice druge godine Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu bile su dio hrvatskog tima koji je od 9. do 13. rujna nastupio na najvažnijem europskom natjecanju u vještinama EuroSkills Herning 2025, u danskom gradu Herningu. Tamo se u 38 disciplina natjecalo 597 mladih iz 32 zemlje. Sve je pratilo 100.000 posjetitelja. Osim Tamare i Martine, nagrađeni su i drugi naši natjecatelji - medalju izvrsnosti dobili su i Bruno Kostelac te Domagoj Andrić u disciplini IT Network System Administration (ekspert Silvio Papić), a brončanu medalju u disciplini Hotel Reception osvojila je Marina Kovačić (mentorica Amela Obad).

Martinina i Tamarina mentorica bila je ekspertica Vera Tomić Žager, inače članica WorldSkills Croatia te profesorica Obrtničke škole Požega, čije su učenice već bile nagrađivane na međunarodnim natjecanjima.

Portfolio, dizajn, krojenje

- Ovo nam je prvi put da radimo zajedno, ali jako dobro smo se složile. Još smo pod dojmom natjecanja. Zadatak nam je bio osmisliti, iskrojiti i sašiti baloner, po zadanim elementima koji su morali biti uključeni u dizajn. Trebale smo donijeti portfolio u kojem predstavljamo projekt od ideje do izrade. Dio sam šivala ja, dio Martina, imale smo odvojene module. Ja sam imala crtanje i dizajn u programu Ilustrator - govori nam Tamara.

- Ja sam imala konstrukciju, krojenje, dobila sam haljinu koju sam morala konstruirati da bude spremna za šivanje. Većinom se model radi ručno - dodaje Martina.

Imale su kolekciju od četiri modela, veliki plakat, sašiveni baloner. Ocjenjivao se stil, je li pogođena tema, kako smo ga namjestile na lutku. Na kraju se ocjenjuje model koji smo tamo napravile. U našoj kategoriji natjecalo se devet država, s po dvoje natjecatelja - tumače nam.

Profesorica Tomić Žager kaže kako na natjecanju tim mora biti uhodan, moduli su vremenski zahtjevni i natjecatelji moraju biti uvježbani i spremni za prilagodbu.

Morska pjena i Hygge

- Dva dana šivaju i istodobno imaju i druge module. Treći dan je predstavljanje modela. Hrvatska je briljirala na EuroSkillsu i curama je ovo je motivacija za dalje - pohvalila ih je ekspertica, koja učenike vodi na natjecanja još od 2018.

Martina je lani nastupila na svjetskom prvenstvu u Gdanjsku, a sad se za novo svjetsko priprema Tamara, iduće godine u Pekingu. Djevojke nam pokazuju precizno izrađene detalje na baloneru, poput orukvica koje imitiraju morsku pjenu u koju se pretvorila Mala sirena iz slavne Andersenove bajke, te pojasa, za koji je inspiracija bila uniforma danskih vojnika. Izradile su i po jedan za svaku od njih. Onaj koji su predstavile na natjecanju bio je dug između 110 i 120 cm. No, kažu nam, zasad ne planiraju neku veću proizvodnju, čak ni ako prime pojedinačne narudžbe.

Foto: Canva/Pixsell

Baloneri već rezervirani

- Jao, nemamo vremena, fakultet nam je zaista zahtjevan - govore uz smijeh.

Modeli koje su izradile za natjecanje već su rezervirani. Dodaju kako im je prva godina bila teška, s puno zahtjevnih predmeta, posebno zbog toga što obje dolaze iz strukovnih škola. Tamara dolazi iz Brodskog Stupnika kraj Slavonskog Broda u kojem je završila srednju škola, a Martina iz Trojeglave kraj Daruvara, išla je u Požegu u srednju. Kažu kako ih je povezalo i to što su obje iz velikih obitelji. Tamara ima šestero braće i sestara.

- Mene je odmalena vukla ova struka, oduvijek sam voljela crtati, posebno modele i haljine za princeze, vjenčanice. Baka me naučila i šivati, ručni vez. Šivati na mašinu naučila sam u srednjoj školi. Za srednju je bio jedan jedini izbor, kao i za fakultet - kaže Tamara.

'Vidimo budućnost u tekstilu'

- Tako sam i ja, odmalena sam naučila šivati i to me oduvijek vuklo, bilo mi je uvijek zanimljivo napraviti sama svoju odjeću - dodaje Martina, koja bi u budućnosti voljela imati svoj salon.

Tamara ističe kako je privlače svi aspekti rada u tekstilnoj industriji, od masovne proizvodnje do rada s dizajnerima. Ne boje se za svoju struku, iako je tekstilna industrija u Hrvatskoj praktički uništena. I to se popravlja, ljudi vole da im se odjeća kvalitetno skroji i sašije, govore nam. Tekstilni dizajn itekako je uspješna grana.

'Odradile su sjajan posao'

- Ja isto vidim budućnost za tekstil, nije to samo šivanje, to je kreativna grana i tko je izuzetan i požrtvovan, bez problema nađe posao. I sve moje bivše natjecateljice ostale su u struci i našle posao koji ih ispunjava. Ja predajem modu i to mi je puno bolje nego da predajem matematiku, ona je jako dinamična i vrlo zanimljivija, a kod djece razvije kreativnost u dizajnu - kaže Vesna Tomić Žager, koja je u ovom poslu prošla sve, od privatnika, preko industrije, do nastavničkog posla.

- Tamara i Martina odradile su sjajan posao, model i pripremu su odradile sjajno, a medalju su osvojile iako je konkurencija bila jača nego prije dvije godine - pohvalila je na kraju svoje štićenice.