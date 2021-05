Ovdje je bio potres, pobogu, ići ću i u Petrinju. Zvali su me i u Split. Tamo gdje me pozovu, tamo i odem. Ja sam predsjednik države, ne mislim izmještati ured kao bivša predsjednica, što je bio njezin izbor, ja ću ovako - rekao je Zoran Milanović.

- Obnova u potresom pogođenom području ne teče nikako - rekao je predsjednik, nakon razgovora sa Kristinom Ikić Baniček, sisačkom gradonačelnicom.

- Neke stvari su već trebale biti gotove - rekao je predsjednik, kritizirajući i to da se u Zagrebu ne provodi obnova nakon više od godinu dana od potresa.

O korona virusu i mjerama

Na pitanje smatra li da bi trebalo ukinuti sve restrikcije koje ograničavaju rad zbog epidemije, kazao je da je riječ o teškoj bolesti ali je istaknuo da je 'od ovoga je ispalo nešto što nije trebalo'

- Očekujem da to sad krene polako popuštati u smislu restrikcija jer je cijepljen sve veći broj ljudi. Ovo neće ostati, očito je da se radi o virusu koji se prilagođava i razvija nove varijante i prenosivije. Manje više su svi upitnici koji su postojali izbrisani ili pretvoreni u tri točke. Ovo lagano ide prema svom kraju i taj virus je ovdje da ostane. Trebat će se cijepiti - rekao je predsjednik.

Kazao je da je jučer u Ogulinu nekim mladima sugerirao da skinu maske.

- Možda sam pogriješio. I oni mogu dobiti bolest i prenijeti ju jedni drugima, ali za sve druge vrijedi prvo pravilo. Dakle 70 posto ljudi u tom prostoru je bilo cijepljeno. Koji je smisao cjepiva ako se nećemo ponašati normalno.

Poručio Mrčeli: 'Mislim da bi svi suci trebali imati plavu kosu i plave oči'

Predsjednik je komentirao i izjavu Marina Mrčele, zamjenika predsjednika Vrhovnog suda koji je kazao da bi suci sami trebali birati predsjednika Vrhovnog suda.

- Mislim da bi svi suci trebali imati plavu kosu i plave oči, a žene zelene. Ne vidim se u ulozi predlagatelja ustava, nego nekoga tko štiti i brani ustav. Odakle ideja sucu da ide na televiziju i promovira političke stavove. To je politički stav. Takav Mrčelin prijedlog je potpuno besmislen, toga nema nigdje u Europi. Problem sucu je što ja kao nestranačka osoba predlažem osobu koja je nestranačka osoba i njemu to smeta - kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na aferu Rimac. Bivšu kninsku gradonačelnicu, Josipu Rimac, nazvao je Madame Pompadour.

Kritizirao je i ministra financija Zdravka Marića.

- Marić je pogriješio kad je imao kredit u HPB-u. On je imao kredit za stan, po kamati koja je bila manja od moje. On je dobio povoljan kredit, kakve dobivaju samo zaposlenici i menadžment HPB-a. On je bio član Nadzornog odbora, otišao je Todoriću, kredit je zadržao. Što je to? - upitao je Milanović.