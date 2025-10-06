Obavijesti

News

Komentari 0
TOMISLAV KLAUŠKI
Komentira Tomislav Klauški
Tomislav Klauški

Tamo gdje su gazili sovjetski tenkovi, danas pobjeđuju novi Putinovi sljedbenici i saveznici

Čitanje članka: 3 min
Tamo gdje su gazili sovjetski tenkovi, danas pobjeđuju novi Putinovi sljedbenici i saveznici
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Nakon pobjede Andreja Babiša u Češkoj ponovno se stvorila osovina Mađarska-Slovačka-Češka koju vode Putinovi saveznici Viktor Orban i Robert Fico. Hibridni ruski tenkovi ponovno gaze zemlje istočne Europe.

Sovjetski tenkovi upali su u Mađarsku 1956. godine, a današnji mađarski premijer Viktor Orban snažno podržava Rusiju i Vladimira Putina. Sovjetski tenkovi upali su 1968. godine u tadašnju Čehoslovačku, a danas slovački premijer i budući češki premijer Robert Fico i Andrej Babiš podržavaju Rusiju i blokiraju pristup Ukrajine članstvu u Europskoj uniji i NATO savezu.

Upravo zemlje koje su osjetile rusku čizmu na vratu, podržavaju režim koji želi obnoviti sovjetski imperij. Kako je to moguće?

Parlamentarni izbori u Češkoj doveli su do pobjede populističkog milijunaša Andreja Babiša, čime se kompletirala osovina Mađarska-Slovačka-Češka koja predstavlja debeli klin u mehanizmu Europske unije i njezinu odnosu prema Rusiji. 

I na nedavnim predsjedničkim izborima u Poljskoj pobjedu je odnio desničarski kandidat koji se predstavlja kao kritičar Moskve, ali se istodobno - poput Babiša i Orbana - protivi ulasku Ukrajine u EU, što je pak apsolutno u skladu s Putinovim planovima.

Hibridni tenkovi

Ako se uzmu u obzir nedavni izbori u Moldaviji i Rumunjskoj, kao i masovni prosvjedi u Gruziji protiv njezine proruske vlade, tada se jasno ocrtavaju konture intenzivnog hibridnog rata Rusije i Europske unije za kontrolom nad istočnom Europom, odnosno u državama nad kojima je SSSR nekada imao protektorat.

U svim europskim zemljama Rusija, s više ili manje uspjeha, instalira, sponzorira i angažira svoje političare, izborne kandidate, ekstremističke stranke koje potom koristi za promociju ekstremističke ili populističke, trumpovske agende usmjerene prema razbijaju europske politike i liberalne demokracije. 

Pritom se služi informativnim ratom, društvenim mrežama, propagandom, podmićivanjem i korupcijom, čak i obavještajnim akcijama kako bi izazvala kaos i podjele, izazvale frustraciju i nezadovoljstvo među građanima i biračima te tako pogurale izbor svojih favorita.

Opet gazi demokraciju

Tamo gdje je Sovjetski savez nekada gazio demokratske snage u otporu komunističkim marionetskim režimima, sada Rusija uz pomoć pretežno desničarskih radikala i ekstremista gazi demokratske vlade, demokratske političare i demokratske politike.

Ovih dana u tu hibridnu operaciju uključila se čak i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel koja je na svojoj turneji povodom promocije svoje najnovije knjige posjetila Viktora Orbana, mađarskog premijera koji se sve aktivnije uključuje u rat na strani Rusije i protiv Ukrajine, a tom prilikom u jednom je intervjuu optužila Poljsku i baltičke države da su 2021. godine odbile novi sporazum s Putinom i tako zapravo natjerale ruskog diktatora da napadne Ukrajinu.

Merkel kao Trojanski konj

Zanimljivo, poput Putinovih pionira iz bivših komunističkih satelita, i Merkel je odrasla i stasala u istočnoj, komunističkoj Njemačkoj, upravo tamo gdje je služio i mladi KGB-ov agent Vladimir Putin, nakon čega je Njemačka pod Merkel nastavila suradnju s Rusijom, otvarala plinovode, komplotirala s Putinom i zajedno s Francuskom blokirala ulazak Ukrajine u NATO savez 2008. godine.

Merkel tvrdi da Orban nije ruski Trojanski konj. Premda bi mnogi rekli da je to bila sama Merkel.

Izjave Angele Merkel dolaze upravo u trenutku kad njemački kancelar Friedrich Merz javno upozorava da ruski dronovi izazivaju kaos na njemačkim aerodromima.

Vladimir Putin širi mrežu svojih suradnika i pomagača u istočnoj Europi, kao u slučaju slovačkog premijera Fica koji govori da "ne žele vidjeti poraz Moskve", ali ne i da ne želi vidjeti poraz Kijeva, dok se ruski rukopis može primijetiti u novom izazivanju kaosa u Velikoj Britaniji.

Britanski kaos

Nigel Farage, lider pokreta Reform UK koji je na valu antimigrantske i antieuropske propagande izgurao Britaniju iz Europske unije, koristi isti princip dolaska na vlast kao Donald Trump u SAD-u: čini to uz pomoć medija, milijardera, društvenih mreža i ruskog kapitala (bivši lider Reforma priznao je da je uzimao ruski novac), a sve je popraćeno ekstremističkim demonstracijama, izazivanjem kaosa, terorističkim akcijama, destabilizacijom Laburističke vlade.

Rusija vlada tamo gdje izbija kaos.

Tako izgleda Putinov rat protiv Europe, protiv Europske unije, NATO saveza i liberalne demokracije, u kojem svoje saveznike nalazi upravo u zemljama koje su se jedva izvukle ispod ruske čizme i ostvarile blagostanje na krilima zapadne demokracije i fondova Europske unije.

Upravo te zemlje biraju političare koji kopiraju metode vladanja, slijede ideološke obrasce i igraju po istim pravilima kao Putinova Rusija.

Ruski metaforički (ili hibridni) tenkovi tako se ponovno valjaju ulicama Budimpešte, Bratislave i Praga. 

Ekstremistička Europa

Što nije nelogično: sovjetske intervencije stajale su Mađarsku i Čehoslovačku, kao i ostatak istočne Europe pod komunističkom vladavinom, svih demokratskih standarda, mnogih naprednih liberalnih intelektualaca, političara, lidera i građana koji su pobjegli na Zapad, ostavljajući sovjetskim komunistima dovoljno prostora za pokoravanje društva i totalitarnu indokrinaciju.

Nekad je ona bila komunistička, danas je ekstremistička.

Putin je za desničare i populiste istočne Europe ono što je Staljin bio za njihove komunističke aparatčike.

Rusija je, pod vodstvom bivšeg KGB-ovca Putina, svjesna da se rat ne vodi samo tenkovima i projektilima, pa čak ni dronovima i vojnicima koji služe samo kao topovsko meso na ukrajinskoj bojišnici, već i hibridnim ratovanjem u smjeru osvajanja političkih adresa europskih država, odakle će diktirati svoju politiku i razbijati jedinstvo Europske unije.

"To nije naš rat"

Pa kad (i ako) ruska vojska, prema sve glasnijim najavama, sutra provali granice Europske unije, možda u baltičke države i Finsku, a možda i u Gruziju i Moldaviju, Putin će moći računati na pomoć svojih saveznika unutar EU-a i NATO saveza koji će promovirati neutralnost, izigravati neodlučnost ili naprosto, poput Fica i Orbana (ili Zorana Milanovića), govoriti kako to "nije njihov rat".

I pritom će voditi Putinov rat protiv liberalne demokracije u Europi.

U eri Hladnog rata europske demokratske snage izložene sovjetskim tenkovima i totalitarnim udarima mogla je računati na pomoć i savezništvo Sjedinjenih Država. Danas je, međutim, Trumpova Amerika stala uz Putinovu Rusiju. A Europa ostala sama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Vidi sve članke ovog autora
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina
KAKO TO?

Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

NOVI EXPRESS Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, KBC Zagreb s tvrtkom Spaz obnavlja ugovore iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.
Snježna lavina zatrpala trojicu Hrvata u Sloveniji: Pronašli su tijela, bila su duboko u snijegu
TRAGEDIJA U ALPAMA

Snježna lavina zatrpala trojicu Hrvata u Sloveniji: Pronašli su tijela, bila su duboko u snijegu

Trojica Hrvata poginula su u snježnoj lavini u slovenskim Alpama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025