BILO JE HITNO

Tata koji je oduševio Hrvatsku! Ispričao se javno što je prebrzo vozio: 'Morao sam, oprostite...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 24sata

Naravno, imao sam sva četiri upaljena. Ljudi su valjda shvatili da se nešto događa pa su me propuštali. Svjestan sam da sam prebrzo vozio, rekao nam je otac koji se prvo preko 'fejsa' ispričao vozačima u Sl. Brodu

Lavinu pozitivnih komentara izazvala je objava jednog oca na Facebooku. On se svima ispričao jer je, kako je napisao, vozio brzo iz Vrpolja prema Slavonskom Brodu i ubacivao se između vozila. U emotivnom postu ispričao se nekoliko puta. Otkrio je kako je vozio dijete u bolnicu i da mu je žao ako je nekome u prometu stvorio nelagodu.

Ispod njegovog posta je preko 700 komentara. Objavio je i fotografiju svog automobila uz post u kojem se ispričao. 24sata su pričali s ocem.

Foto: Čitatelj 24sata

- Dijete mi je dobilo epileptični napadaj, a morao sam ga voziti sam u bolnicu u Slavonski Brod. Došli smo na hitnu u Vrpolje, tamo su imali samo vozača i nije bilo doktora koji bi išao s nama. To nam nije išlo u korist pa sam sam vozio dijete. Naravno, imao sam sva četiri upaljena. Ljudi su valjda shvatili da se nešto događa pa su me propuštali. Svjestan sam da sam prebrzo vozio, ubacivao se i skretao kako ne trebam, ali važno mi je samo da smo navrijeme stigli u bolnicu, priča nam otac.

Drugi je put da se ovom ocu događa takva situacija, a dijete je stiglo navrijeme kod doktorice. Srećom, sada je sve u redu.

- Dijete je sada dobro, sutra bi ga trebali pustiti iz bolnice. To mi je najvažnije, a za moguće kazne zbog vožnje nisam zabrinut. U ovim trenucima to mi je manje bitno. Vjerujem da bi svaki roditelj tako postupio i tako se osjećao, kaže.

- Želim se javno izviniti svim vozačima u Slavonskom Brodu. Jutros sam, s upaljenim žmigavcima, vozio brže i ubacivao se između vozila jer sam morao HITNO stići u bolnicu. Nažalost, mom djetetu od samo 6 godina došlo je do epileptičnog napada. Svjestan sam da to što sam vozio užurbano nije bilo u redu i da sam možda nekome stvorio nelagodu u vožnji. Nije mi bila namjera nikoga ugroziti, samo sam bio u velikoj panici i strahu za svoje dijete. Hvala svima na razumijevanju i još jednom - moje iskreno izvinjenje svim sudionicima u saobraćaju! - napisao je u objavi na Facebooku.

Njegova javna isprika izazvala je više od 700 pozitivnih komentara. Brojni su oduševljeni gestom, a izrazili su podršku i suosjećanje sa situacijom.

"Nadamo se da je dijete dobro", "Druže što se imaš kome pravdati, svi koji imaju i gram mozga znaju što znače upaljena sva 4 pokazivača smjera. Djetetu brz oporavak", "Ovdje na Facebooku pročitam puno toga. Vaša objava me baš dirnula. Divan gest. Hvala na objavi", "Svatko bi tako postupio u toj situaciji, to je normalno, svako dobro želim i da bude sve u redu", "Kako ste lijepo opisali, svaka vam čast, a vašem djetetu sve najbolje želim" - samo su neki od pozitivnih komentara ispod objave.

