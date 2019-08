Tata, što si učinio? Otac mlade na piru ugovorio ubojstvo zeta

Stravičnu priču o zabranjenoj ljubavi i krvavom ubojstvu mladoženje donosi Washington Post, a govori o nepremostivim razlikama u Indiji zbog sustava kasti.

Pranay Perumalia (23) je bio Dailt, odnosno pripadnik kaste 'nedodirljivih', a njegova odabranica Amruthe Varshini (21) pripadala je višoj kasti.

Njezina bogata obitelj na njihovo je vjenčanje gledala kao poniženje, a djevojčin otac T. Maruthi Rao je na dan njihove svadbe angažirao plaćene ubojice da ubiju njegova zeta, piše Washington Post, pozivajući se na dokumente sa suđenja.

I dok su oni uživali u svojoj svadbi, uopće nisu shvaćali da njihova sreća neće dugo trajati. Nekoliko tjedana kasnije, krvnički dogovor ugovoren na dan njihove svadbe, bio je izvršen. Dok su napuštali liječničku ordinaciju u rodnom gradu, muškarac im je prišao s leđa i mesarskim nožem zarezao Pranayem vrat, usmrtivši ga na mjestu.

Indijsko društvo mijenja se, no nedovoljno brzo za parove poput Pranaya i Armatke koji svojim brakovima prkose staromodnom sustavu hijerarhije i diskriminacije. Indija ubrzano raste, milijuni su se izdigli iz siromaštva, raste broj obrazovanih, a gradi se i jedna od najbrže rastućih ekonomija na svijetu, no kastinski sustav utemeljen na determinaciji identiteta i socijalnog statusa pri rođenju ostaje čvrsto ukorijenjen u temelje društva.

Studija iz 2017. pokazala je da je manje od šest posto indijskih brakova sklopljeno između pripadnika različitih kasti, a brojka se gotovo nimalo nije mijenjala protekla četiri desetljeća.

'Rastezanja staromodnih granica dovode do nasilja'

Glavni autor studije i statističar Tridip Ray nadao se da će do optimističnijih brojki doći prije, no to se još ne događa. U proteklih godinu dana prijavljeni su slučajevi ubojstava zbog braka između pripadnika različitih kasti u državama Gujarat, Tamil Nadu, Madhya Pradesh i Andhra Pradesh.

- Takvi nasilni ispadi događaju se u ime tradicije i časti, ali motivi idu puno dublje. Ako se žena može udati za koga god poželi to duboko destabilizira cijeli indijski društveni sustav - objašnjava povjesničarka i stručnjakinja za pitanje kasti Uma Chakravarti.

Amrutha u napadu nije ozlijeđena, a sada živi s Pranayevim roditeljima na rubu naselja 'nedodirljivih' s njihovim šestomjesečnim sinom. Radi vlastite sigurnosti Amrutha ne izlazi iz kuće koja je u potpunosti pokrivena nadzornim kamerama.

Pranayeva obitelj izdigla se iz očaja i bijede Dalita, ponajviše zahvaljujući njegovom ocu Balaswamyju koji je život proveo kao činovnik u osiguravajućoj kući. Amrutha je odrasla u kući udaljenoj samo pet minuta vožnje, u golemom zdanju koje je sagradio njezin otac, bogati investitor u nekretnine u Telangani.

Post navodi kako Daliti čine gotovo 17 posto od oko 1,3 milijarde stanovnika Indije, ali su na dnu kastinske hijerarhije.

Amrutha Pranaya pozna još iz škole, odmah ju je privukao, onako atletski građen, godinu stariji, pametan. Njihov se odnos nastavio dopisivanjem i razgovaranjem preko telefona, a kada je njen otac shvatio da je 'vrag odnio šalu', pretukao ju je, oduzeo mobitel i laptop te je preselio u drugu školu. Bio je opsjednut kastama.

Oboje su krenuli na koledž, a nakon što se Amrutha preplašila da će je otac udati za nekog koga ne voli, obratila se Pranayu. Kao u romantičnim filmovima, smislili su plan da pobjegnu i potajno se vjenčaju.

Kada joj je majka 30. siječnja prošle godine otišla popodne spavati, Amrutha se s pripremljenom haljinom iskrala iz kuće, ponijela svoje školske svjedodžbe i osobne dokumente.

Zatražili su izdavanje putovnica te su se unaprijed pripremali za test poznavanja engleskog jezika jer im je želja bila pobjeći i nastaniti se u Australiji te pokrenuti posao. Maštali su o otvaranju farme krava ili možda modnog salona.

Vjenčali su se u prisustvu tek nekolicine prijatelja, u hramu u Hyderabadu koji vodi hinduistička reformistička grupa poznata po svojim tolerantnim stavovima spram miješanja kasti.

Ipak, nakon vjenčanja vratili su se kućama i čekali putne dokumente, a pet mjeseci kasnije Amrutha je ustanovila da je trudna pa su selidbu u Australiju odgodili. Tada su odlučili organizirati svadbeno slavlje kojem su nazočile stotine gostiju. Roditelja mladenke nije bilo.

Prema sudskim dokumentima, Amruthin otac platio je 150 tisuća dolara za ubojstvo zeta kojeg nije mogao prihvatiti, a u organizaciji zločina kao posrednik mu je pomogao visokopozicionirani lokalni političar.

Slučaj podijelio lokalnu sredinu

Neki su mladom Pranayu htjeli podići spomenik, a drugi su govorili da se to moglo i pčekivati s obzirom na 'neprihvatljiv' brak.

Oformljena je čak i "Asocijacija za zaštitu roditelja" koja je okupila stotine kastama sklonih roditelja. Amruthin otac redovito je dobivao posjete i pisma podrške u zatvoru iz kojeg su ga u međuvremenu pustili da se brani sa slobode.

Lokalni odvjetnik Shyam Sunder Chilukuri također je formirao skupinu kojoj je cilj bio opravdati brutalno klanje nevinog mladića.

Suđenje za ubojstvo je u tijeku, Amruthin život nije nimalo lakši, pošto je živjela u maloj sredini. Odlučila je pokušati unajmiti s Pranayevom obitelji stan u Hyderabadu, velikom gradu udaljenom tri sata vožnje, kako bi ondje mogla roditi. Njegovi roditelji su prihvatili i nju i njezinog sinčića, a ona ih smatra svojim novim ocem i majkom.

- Moj otac je kriv za njegovu smrt, no barem Pranayevi roditelji znaju koliko smo se voljeli - zaključuje Amrutha.