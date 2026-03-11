Tatina princeza za snajperom. Tko je kći Kim Jong Una?

Svijet je godinama nagađao ima li sjevernokorejski vođa Kim Jong Un uopće djece, a onda se u studenom 2022. godine, držeći oca za ruku pokraj goleme interkontinentalne balističke rakete, pojavila djevojčica u bijelom kaputu.

Danas, s otprilike 13 godina, Kim Ju Ae više nije samo tajanstvena kći. Ona je prema nekim navodima nasljednica oca na čelu najizoliranije države na svijetu.

Foto: KCNA

Postojanje Kim Ju Ae prvi je potvrdio bivši američki košarkaš Dennis Rodman koji je nakon posjeta Pjongjangu 2013. godine ispričao novinarima kako je držao Kimovu "bebu Ju Ae". Nakon toga, o njoj se nije znalo gotovo ništa sve do njezina iznenadnog pojavljivanja na lansiranju projektila Hwasong-17. Od tog trenutka, njezina prisutnost u javnosti postala je sve učestalija.

Foto: KCNA

Državni mediji isprva su je nazivali "voljenom" ili "dragocjenom" kćeri, no ubrzo je terminologija evoluirala. Počeli su koristiti pridjev "poštovana", koji je inače rezerviran isključivo za najviše rangirane članove režima, poput samog Kim Jong Una. Vrhunac je dosegnut kada su je službeni mediji počeli oslovljavati titulom hyangdo ("ona koja vodi put"), što je termin koji se povijesno koristio samo za vrhovne vođe i njihove potvrđene nasljednike.

Foto: KCNA

Njezin status dodatno je zacementiran početkom 2026. godine, kada je posjetila Kumsusan palaču sunca, mauzolej u kojem počivaju njezin djed Kim Jong Il i pradjed Kim Il Sung, što se smatra ključnim činom potvrde dinastičkog legitimiteta.

Južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) u veljači 2026. izvijestila je kako je Kim Ju Ae i službeno ušla u fazu "imenovanja za nasljednicu". Agenti tvrde da ona više nije samo pasivni promatrač, već da tijekom očevih inspekcija i sastanaka aktivno iznosi svoja mišljenja o određenim političkim pitanjima.

Foto: KCNA

Niz drugih signala podupire tu tezu. Na vojnim paradama i službenim događanjima često sjedi ili stoji u središtu, ispred prekaljenih generala i visokih stranačkih dužnosnika, koji joj se ponekad klanjaju ili joj šapuću na uho. Njezina veza s vojskom i nuklearnim programom neprestano se naglašava. Redovito prisustvuje testiranjima oružja, a često nosi odjeću sličnu očevoj, poput crnog kožnog kaputa, čime se stvara simbolička slika kontinuiteta i snage. Svoju diplomatsku obuku započela je u rujnu 2025., kada je pratila oca na svom prvom putovanju u inozemstvo, na vojnu paradu u Pekingu.

Unatoč svemu, ideja da žena vlada Sjevernom Korejom mnogim se analitičarima čini gotovo nezamislivom. Mitch Shin, stručnjak za Korejski poluotok, opisao je duboko ukorijenjenu patrijarhalnu prirodu Sjeverne Koreje kao "nepremostivu barikadu" za Kim Ju Ae.

​- Za te ljude, od kojih su mnogi u šezdesetim i sedamdesetim godinama, koncept polaganja apsolutne i životne odanosti mladoj ženi više je od kulturološke promjene. To je strukturalna anomalija koja prijeti unutarnjoj logici režima - smatra Shin.

Slično razmišlja i Ryu Hyun-woo, bivši sjevernokorejski diplomat koji je prebjegao 2019. godine. On tvrdi da je takav scenarij toliko šokantan da bi vojni zapovjednici mogli pomisliti kako "bilo tko sada može biti vođa", što bi ih moglo potaknuti i na pokušaj svrgavanja režima. Prema njegovu mišljenju, Kim Jong Un koristi kćer samo kako bi ublažio vlastitu brutalnu sliku i svijetu poslao poruku o nastavku nasljedne vladavine, bez stvarne namjere da joj preda vlast.

Krvna linija iznad spola?

S druge strane, postoji snažan argument da je u sjevernokorejskoj ideologiji jedan princip iznad svih ostalih, pa čak i iznad spola, a to je sveta "krvna linija planine Paektu". Pripadnost dinastiji Kim jedini je stvarni izvor legitimiteta. Prema tom tumačenju, činjenica da je Kim Ju Ae izravni potomak osnivača države Kim Il Sunga dovoljna je da nadjača svaki otpor njezinom spolu.

​- Ne možemo o Sjevernoj Koreji razmišljati našom logikom. Moramo ih zamisliti kao dinastiju Joseon. Tko bi se usudio prkositi nekome kraljevske krvi tko preuzima prijestolje? - objasnila je analitičarka Song Hyun-jin.

Iako su postojale glasine o starijem sinu, obavještajni podaci o njegovu postojanju pokazali su se nepouzdanima, a južnokorejski NIS se u međuvremenu distancirao od tih tvrdnji. Kim Jong Un nikada nijednom stranom sugovorniku nije spomenuo da ima sina. U takvim okolnostima, Kim Ju Ae ostaje jedina poznata i javno predstavljena nasljednica, čime njezin put prema vrhu vlasti, unatoč svim preprekama, djeluje sve izvjesniji.