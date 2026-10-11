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25 godina afere baxter PLUS+

’Tatu sam reanimirao pola sata, hitna ga nije mogla spasiti...’

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 7 min
’Tatu sam reanimirao pola sata, hitna ga nije mogla spasiti...’
Foto: Profimedia
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Zbog neispravnih filtera tvrtke Baxter u listopadu 2001. u Hrvatskoj su na dijalizi preminula 23 pacijenta. Članovi njihovih obitelji s kojima smo razgovarali ni danas nisu dobili odgovore na mnoga pitanja. Sumnjaju na zataškavanje i upozoravaju kako pravda nije zadovoljena

Prije četvrt stoljeća, u nedjelju 14. listopada 2001., Hrvatsku je potresla medijska objava da su na dijalizi umrla 23 pacijenta. Bio je to uvod u aferu Baxter, najtragičniju priču u hrvatskom zdravstvu. Pacijenti su umrli zbog neispravnih filtera tvrtke Baxter koji su se koristili na uređajima za hemodijalizu. Distribuirala ih je Pliva, a ono što je bilo kobno za pacijente su ostaci kemijske tekućine PF-5070 u filterima. Njome se u proizvodnom procesu provjeravala propusnost filtera, no greškom ta tekućina iz filtera nije uklonjena te je dospjela u krvotok bolesnika. Živote je zbog toga, kako smo na početku spomenuli, izgubilo 23 ljudi – šest u Puli, pet u Zagrebu, četiri u Požegi, troje u Karlovcu, troje u Rijeci i dvoje u Dubrovniku.

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