’Tatu sam reanimirao pola sata, hitna ga nije mogla spasiti...’

Prije četvrt stoljeća, u nedjelju 14. listopada 2001., Hrvatsku je potresla medijska objava da su na dijalizi umrla 23 pacijenta. Bio je to uvod u aferu Baxter, najtragičniju priču u hrvatskom zdravstvu. Pacijenti su umrli zbog neispravnih filtera tvrtke Baxter koji su se koristili na uređajima za hemodijalizu. Distribuirala ih je Pliva, a ono što je bilo kobno za pacijente su ostaci kemijske tekućine PF-5070 u filterima. Njome se u proizvodnom procesu provjeravala propusnost filtera, no greškom ta tekućina iz filtera nije uklonjena te je dospjela u krvotok bolesnika. Živote je zbog toga, kako smo na početku spomenuli, izgubilo 23 ljudi – šest u Puli, pet u Zagrebu, četiri u Požegi, troje u Karlovcu, troje u Rijeci i dvoje u Dubrovniku.