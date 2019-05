'Te krvave nedjelje bilo je kao u paklu na Dinamovom stadionu'

'Na sjevernoj tribini je bila atmosfera kao u kotlu. Klimali su ogradu dok nije pala i krenuli su na nas. Pokojni komandir Mile Grdanjski mi je rekao da ih idemo špricati, a naš kamion je bio obični i pumpa nije mogla raditi dok se vozilo. Cijev je curila kroz prozor i to je zabilježila i jedna fotografija. Bili smo smiješni...'

Te zgode s legendarne neodigrane utakmice Dinama i Crvene zvezde 13. svibnja 1990. u Zagrebu prisjetio se danas umirovljeni vatrogasac Duško Mudrinić - Mudri (65). Doveli smo ga pred Dinamov stadion kako bi nam ispričao što je tad sve doživio.

Do sada je za priču znao tek uski krug ljudi, iako su scene okršaja navijača i milicije bile prikazane na televiziji. Odmah na početku je Duško, koji inače dolazi iz zagrebačke Dubrave, rekao da je oduvijek bio dinamovac. Tako se zapravo i našao na toj utakmici jer su na osiguranje išli vatrogasci navijači koji bi, uz posao, pogledali utakmicu iz blizine.

- Vozio sam stari TAM. To je bilo navalno vozilo koje nije bilo namijenjeno za takve utakmice, no slali su ga kako bi zadovoljili kriterije. Imao je naprijed rešetke pa je bio zgodan. Dečki su sa svake strane imali po jedan mlaz kako bi polijevali, ali to jedino možeš dok vozilo stoji i daš gas do kraja da pumpa radi. Ti kad se voziš, nema turažu i cijev samo curi. To je na kraju ispala prava komedija - kaže nam Mudri. Na stadion je došao već oko 14 sati te su parkirali vatrogasne kamione uz sjevernu tribinu. Tribina jug je trebala biti prazna, no na njoj je na sjedećim mjestima bilo svega 10 do 15 djedova s unucima koji su navijali za Dinamo. Delije, navijače Crvene zvezde, smjestili su na jugu na mjestima za stajanje.

- Naši su kao pregledavali tko što unosi, a kako je istok bila niska tribina, onda je ekipa bacala vrećice sa stvarima preko i gore bi ih lovili. Na jugu se u jednom trenutku zagužvalo kad su se zakačili Delije i Dinamovci. Imao sam čak negdje i zapisano što su pjevali naši, a što su pjevale Delije, ali mi se ta bilježnica s vremenom izgubila - kaže nam Mudri. Sve to je gledao iz daljine kad je počeo kaos. Navijači su utrčali u teren, a jedan je uzeo metalnu štangu i krenuo na vatrogasce.

Foto: screenshot/ Delije je na Maksimiru vodio ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan. Njihov cilj je bio rušiti i provocirati. Ujedinjeni hrvatski navijači to nisu mirno promatrali

- Naišao je taj navijač sa štangom dugačkom oko šest metara. Počeo je lupati po staklu kamiona s prednje strane. I ja ga gledam hoće li prestati udarati. Lupio je jednom, dvaput, pet puta, šest puta i onda mi je bilo dosta. Stavio sam u prvu brzinu i krenuo naprijed. Bacio je samo tu štangu i popeo se odmah na ogradu. Stao sam kasnije u prolazu i nastavio gledati što se zbiva - priča Mudri.

I tu scenu snimile su televizijske kamere koje su trebale prenositi utakmicu. Vidi se kako je kamion TAM pojurio i napustio stadion. Fatalna cijev je čak zapela za prednji desni dio kamiona koji ju je gurao sve dok nije zapela za dio ograde i pala na tlo.

Prema sjećanjima pokojnoga Grdanjskog, koje su nam prepričali njegovi kolege, u tom trenutku nitko nije znao što uopće može napraviti. Vatrogasci i milicajci su bili slično odjeveni i nitko nije gledao razliku u tom kaosu. Uz to, obje hitne službe bile su pod Sekretarijatom za unutrašnje poslove (SUP).

- Ja sam tamo cijelo vrijeme bio i gledao što se zbiva. Nitko me nije dirao, a bio sam čak i izvan kamiona. Glavni je tu bio dvoboj milicije i Boysa. Skok Zvonimira Bobana na policajca nisam vidio, no čuo sam snažne povike i huk s tribina koji su dokazali da je bilo nešto veliko. Boysi su uzeli kamenje i milicajci su pobjegli pod južnu tribinu. Uništili su im i parkirane automobile. Nakon toga je inspektor izdao zapovijed: ‘Kamenje u ruke’ i počeli su gađati navijače. Pobjegli su u Maksimir i kad su im bacili sve, oni su opet sve uzeli i počeli gađati milicajce koji su pobjegli pod zapadnu tribinu. I tu su svi prolazili kraj mene. Da se netko sjetio, mogli su lako demolirati kamion i uzeti stvari koje bi im poslužile za obračun, no nasreću nisu - kaže Mudri.

Foto: screenshot/ Zvonimir Boban udario je milicajca Refika Ahmetovića koji je nemilosrdno tukao hrvatske navijače. 'Opet bih udario onog milicajca. Nisam vojnik niti junak', kazao je Boban

TAM, koji je Mudrinić vozio, kasnije je poklonjen Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Krasno. Kontaktirali smo ih i potvrdili su nam da im je to godinama bilo jedino vatrogasno vozilo s kojim su odradili stotine intervencija, od gašenja požara pa do dostave vode. Ono se, nažalost, pokvarilo te ga više nisu mogli popraviti. Postojala je ideja da ga sačuvaju zbog povijesne važnosti, no zbog loše financijske situacije kamion je na kraju završio na autootpadu.

Nasreću, ostala su sačuvana druga dva vatrogasna kamiona marke Magirus koja su tog dana također bila na stadionu. Ona i danas rade te ih voze vatrogasci iz Vatrogasne postaje Žitnjak. Najvažniju povijesnu ulogu imao je Magirusov kamion oznake Grič 140. Bio je narančaste boje, a na utakmicu su ga poslali jer je imao snažan monitor, tj. vodeni top. Taj kamion iz 1976. godine i dalje ima najjaču pumpu od svih vozila u postrojbi. Danas ima oznaku Grič 241, a uz dozvolu zapovjednika JVP-a Grada Zagreba Siniše Jembriha, do Dinamova stadiona ga je dovezao vatrogasac Dalibor Bajić. U kamionu je sve 'čista mehanika', rekao je vatrogasac Bajić dok nam je pokazivao legendarno vozilo.

- Za razliku od novijih kamiona, ovaj nema servo. Čak i tim vodenim topom upravlja se ručno iz kabine. Njegovu pumpu je teško nadmašiti jer ima protok od 4800 litara u minuti. Daje čak 16 mlazova vode odjednom. Među ostalima, njega šalju i na aerodrom kad zatraže našu pomoć - kaže Bajić. Njegov 'top' doslovno može rušiti sve pred sobom.

Na stadionu je tad, osim povremenog prijetećeg polijevanja, gasio i zapaljeni inventar. Taj kamion je bio i oštećen u borbama navijača i milicajaca. Udarali su ga štangama i zasipali kamenjem. Ta oštećenja su vidljiva na metalnim roletama koja su, u spomen na utakmicu, tako i ostavljena. Jedino što je popravljeno je prozorčić na suvozačevim vratima. Netko od navijača ga je razbio štangom koja je vatrogasca pogodila u nogu i ozlijedila ga. Mudri se prisjetio i situacije u kojoj su navijači Crvene zvezde teško provocirali pa su njegovi kolege morali reagirati.

- Oj, drugovi, jel’ vam žao, Maksimir je noćas pao, vrištale su Delije. Pokojni kolega Boro Đurović ih je opsovao, upalio kamion i doletio sa sjevera pred južnu tribinu na tartan stazu. Uperio je top u njih i cviljeli su kao štakori: ‘Nemoj, nemoj’. Skupili su se svi na jednoj hrpi i prestali su s provokacijama - prisjetio se Mudrinić. Zvezdaši nisu smjeli nigdje ići do 22 sata. Tad su po njih došli autobusi, koji su ih odvezli na željeznički kolodvor u Dugo Selo.

Nakon odrađene smjene Mudrinić je navečer došao kući i nije znao što bi uopće rekao obitelji. Njegov opasni posao se nastavio i bio je na prvoj liniji kad su avioni MiG-29 Jugoslavenske narodne armije 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. Cilj napada bio je ubiti hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, a radi potpunog uništenja političkog vodstva Hrvatske i sloma borbenog morala Hrvata.

- Kad je raketiran Zagreb, gasio sam požar u Visokoj. Taman smo prigušili sve i opet su počeli napadati avioni. Uletjeli smo u haustor gdje je bio bunker. Dečki su ušli, a ja sam ostao na ulazu jer nisam imao veze. To je bio hodnik jedno četiri do pet metara širok. Unutra je bio kauč na kojemu je sjedio neki gospodin i mirno čitao. Kad je prošla opasnost, izašli smo i opet smo morali gasiti jer se vatra rasplamsala - prisjetio se Mudrinić.

Cijelo to vrijeme bio je raspoređen u postaji Centar u Savskoj. U službu je došao u siječnju 1978. godine. Nije oduvijek htio biti vatrogasac, no na kraju je izgradio karijeru dugu 32 godine. U mirovinu je otišao prije devet godina zbog bolesti. Što se tiče nikad odigrane utakmice Dinama i Crvene zvezde na Maksimiru, to je dan kad su ujedinjeni hrvatski navijači podmetnuli leđa jugoslavenskim pendrecima i postali simbol hrvatskog otpora. Već sljedeće godine mnogi od sudionika nikad odigrane utakmice ginuli su za Hrvatsku do konačne pobjede i nezavisnosti u Domovinskom ratu.

